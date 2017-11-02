Газ для потребителей дойдет быстрее

В минувшую пятницу в Клайпеде состоялось официальное открытие надземной станции распределения сжиженного природного газа, построенной по заказу компании «Клайпедос нафта» – оператора СПГ-терминала. С ее эксплуатацией газ станет ближе к потенциальным потребителям.

«Символично, что открытие газораспределительной станции состоялось именно 27 октября. В этот день три года назад в Клайпеду пришло судно-терминал СПГ Independence, привезшее энергетическую безопасность не только Литве, но и всему Балтийскому региону. Теперь, с появлением станции СПГ, движемся дальше – будем использовать топливо не только в энергетике», – сказал на открытии станции министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Станция стоимостью 28 миллионов евро, которую с февраля 2016 года строили немецкая компания PPS Pipeline Systems и ее чешский партнер Chart Ferox, имеет пять хранилищ по 1000 кубометров каждое. По словам главы компании «Клайпедос нафта» Миндаугаса Юсиса, в будущем можно нарастить мощности до 10 тыс. кубометров. Газ может транспортироваться со станции как танкерными судами, так и автогазовозами. Во время испытаний, проходивших в середине октября, партия газа была вывезена в «Литгас» для польской компании Duon. Станционное оборудование позволяет одновременно загружать две автоцистерны и небольшой танкер-газовоз.

«Прибыльно станция начнет работать с 2020 года, когда сжиженный природный газ станет широко использоваться как топливо для наземного и водного транспорта. Стремительный рост прибыли мы прогнозируем в 2020-2025 годах. Сейчас идут переговоры о закупке СПГ с представителями международной группы по производству пластиковых заготовок Indora и логистической группой Girtena», – сообщил журналистам генеральный директор компании «Клайпедос нафта» М. Юсис.

Министр энергетики дополнил, что уже есть литовские предприятия, которые желают строить свои станции СПГ, которые могли бы закупать газ у клайпедской распределительной станции. С прошлой недели такая временная станция действует в Друскининкай. СПГ можно доставлять автоцистернами и в другие города Литвы, где нет альтернативных поставок газа.

Елена ЛИСТОПАД

Метки: Duon, N44 (1184) 2 ноября, Клайпедос нафта, Миндаугас Юсис, СПГ-терминал