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Газ для потребителей дойдет быстрее

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 02, 0:02   |   Комментариев: 0

В минувшую пятницу в Клайпеде состоялось официальное открытие надземной станции распределения сжиженного природного газа, построенной по заказу компании «Клайпедос нафта» – оператора СПГ-терминала. С ее эксплуатацией газ станет ближе к потенциальным потребителям.

Фото BFL

Фото BFL

«Символично, что открытие газораспределительной станции состоялось именно 27 октября. В этот день три года назад в Клайпеду пришло судно-терминал СПГ Independence, привезшее энергетическую безопасность не только Литве, но и всему Балтийскому региону. Теперь, с появлением станции СПГ, движемся дальше – будем использовать топливо не только в энергетике», – сказал на открытии станции министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Станция стоимостью 28 миллионов евро, которую с февраля 2016 года строили немецкая компания PPS Pipeline Systems и ее чешский партнер Chart Ferox,  имеет пять хранилищ по 1000 кубометров каждое. По словам главы компании «Клайпедос нафта» Миндаугаса Юсиса, в будущем можно нарастить мощности до 10 тыс. кубометров. Газ может транспортироваться со станции как танкерными судами, так и автогазовозами. Во время испытаний, проходивших в середине октября, партия газа была вывезена в «Литгас» для польской компании Duon. Станционное оборудование позволяет одновременно загружать две автоцистерны и небольшой танкер-газовоз.

«Прибыльно станция начнет работать с 2020 года, когда сжиженный природный газ станет широко использоваться как топливо для наземного и водного транспорта. Стремительный рост прибыли мы прогнозируем в 2020-2025 годах. Сейчас идут переговоры о закупке СПГ с представителями международной группы по производству пластиковых заготовок Indora и логистической группой Girtena», – сообщил журналистам генеральный директор компании «Клайпедос нафта» М. Юсис.

Министр энергетики дополнил, что уже есть литовские предприятия, которые желают строить свои станции СПГ, которые могли бы закупать газ у клайпедской распределительной станции. С прошлой недели такая временная станция действует в Друскининкай.  СПГ можно доставлять автоцистернами и в другие города Литвы, где нет альтернативных поставок газа.

 Елена ЛИСТОПАД

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