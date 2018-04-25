Газ Риге LET поставляет из разных источников

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Груз сжиженного природного газа (СПГ), который придет в Клайпеду на следующей неделе, будет предназначаться для всех клиентов компании Lietuvos energijos tiekimas (LET), включая и рижского поставщика тепла Rigas siltums, говорит глава LET.

Компания LET в начале марта сообщила, что в марте будет поставлять газ Rigas siltums. По словам гендиректора LET Мантаса Микалаюнаса, газ поставляется предприятию из всех имеющихся источников.

«Коммерческие вопросы мы не детализируем, но по сути это микс всего нашего газа — как СПГ, который прибудет (морем — ред.), так и из газохранилища в Инчукалнсе, и из других источников», — сказал BNS М. Микалаюнас.

LET в начале марта сообщила, что победила на конкурсе рижского предприятия на поставки газа в марте, предложив лучшую цену на газ. Конкурс на поставки в апреле еще не объявлен.

М. Микалаюнас ранее говорил, что повышение платы за транспортировку газа через литовско-латвийскую границу ограничивает конкурентоспособность предприятия.

Помимо завозимого по морю СПГ LET импортирует газ по трубопроводу из российского «Газпрома». Часть газа предприятие хранит в газохранилище в латвийским Инчукалнсе.

BNS