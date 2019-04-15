Газовую директиву «против» Nord Stream-2 утвердили

Совет стран Евросоюза на заседании в понедельник, 15 апреля, утвердил поправки к Газовой директиве ЕС, которые касаются работы морских газопроводов, в том числе Северного потока-2. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Совета ЕС.
Одобрение прошло без обсуждения текста проекта. Закон вступит в силу через 20 дней после опубликования в официальном журнале Евросоюза. Странам ЕС отводится девять месяцев, чтобы внедрить новые правила в национальное законодательство.
Согласно документу, на новые и действующие морские газопроводы из третьих стран в ЕС распространятся правила, которые уже действуют на наземные трубы.
В частности, речь идет об анбандлинге, то есть добывающая компания не должна владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ.
Правила ЕС также подразумевают доступ третьих сторон, недискриминационные тарифы и прозрачность.
Отметим, в феврале представители Совета ЕС, ЕП и ЕК согласовали компромиссный вариант поправок, частично изменив изначальные предложения ЕК.
В то же время, в Газпроме говорят, что новая Газовая директива ЕС не повлияет на сроки строительства Северного потока-2.