“Газпром” не заплатил штраф, и теперь его взыщут приставы

Российский газовый концерн “Газпром” своевременно не уплатил Литве штраф в размере 36 млн. евро, и теперь его взыщут приставы. Российский поставщик должен уплатить штраф за то, что нарушил соглашение 2004 года и не согласился подписать сделку об обмене газом с компанией Lietuvos energijos gamyba (ранее – Lietuvos energija).

Приставы уже получили постановление Совета по конкуренции (СК, литовская антимонопольная служба) о принудительном взыскании штрафа и пени, сообщила BNS представитель СК Мария Грумблене.

Председатель СК Шарунас Кясяраускас некоторое время назад говорил BNS, что “Газпром” должен был заплатить штраф до 22 марта.

Самый большой в истории Литвы штраф – 35,651 млн. евро – СК назначил “Газпрому” в октябре 2014 года. 22 декабря прошлого года Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) окончательно утвердил решение совета.

СК в июне 2014 года признал, что, отказываясь вести переговоры с LEG о соглашении об обмене газом в 2013 – 2015 годах , “Газпром” не позволил предприятию подписать договор с другим предприятием по поставкам газа, нарушив тем самым условия разрешения СК от 2004 года разрешить российскому концерну приобрести 34% акций тогдашней компании Lietuvos dujos.

Тогда сообщалось, что такая сделка позволила бы снизить затраты компании на приобретение газа, а это скорректировало бы и цены на электроэнергию для потребителей. Lietuvos energija предлагала, чтобы компания могла обменять купленный в странах Европы газ на газ, поставляемый Литве подразделением “Газпрома” – “Газпром Экспорт”.

BNS

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