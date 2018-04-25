Газпром ответил на угрозы США по Nord Stream-2

Северный поток-2 будет достроен, заверил глава Газпрома Алексей Миллер. Уже проложено 200 км.
Проект Северный поток-2 будет реализован, несмотря на угрозы США сорвать строительство. Об этом заявил глава Газпрома Алексей Миллер, сообщает Коммерсант.
«Ну вы же все сами видите — 200 километров уже построили. И другое достроим», — сказал Миллер.
Накануне посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил, что у президента Дональда Трампа есть «много инструментов», чтобы остановить газопровод Северный поток-2.
Напомним, строительство газопровода Северный поток-2 через Балтийское море уже началось и, как ожидается, будет завершено к концу 2019 года.
При этом Дания еще не выдала разрешение на строительство Северного потока-2. Такие разрешения уже выдали Германия, Швеция, Финляндия и Россия. Таким образом, Дания может заблокировать проект газопровода.