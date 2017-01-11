«Газпром» взял половину литовского рынка

Российский газовый гигант «Газпром», который год назад был практически вытеснен с литовского рынка природного газа, в этом году снова получит большую часть этого рынка. Участники рынка и эксперты по энергетике не придают особого значения тому факту, что в Литве будет расти часть российского газа, и говорят, что это следствие конкуренции.

Компания Lietuvos energija, которая обеспечивает газом бытовых и промышленных потребителей, в этом году купит в России около 64% необходимого ей объема газа – примерно 2,9 млн мегаватт-часов, а крупнейший потребитель газа, завод удобрений Achema купит примерно 9 млн мегаватт-часов газпромовского газа, или две трети потребляемого ею объема. Достижение договоренности с «Газпромом»подтвердил и один из самых небольших поставщиков газа в Литве – компания Haupas.

Однако эти компании не раскрывают условия договоров с «Газпромом» – они не сообщают ни объемы газа, ни его цену, ни сроки договоров. Lietuvos energija только сообщила, что договор заключен сроком на год, а Achema и Haupas эту информацию не обнародуют.

По предварительным подсчетам, часть «Газпрома» на литовском рынке увеличится с одной трети в прошлом году до примерно 55% в этом году, однако она не достигнет показателя 2015 года, когда эта часть на рынке превышала 80%.

Эксперт по энергетике, лектор Института международных отношений и политических наук Ромас Швядас считает, что после того, как в прошлом году Литва купила большую часть газа через Терминал сжиженного природного газа (ТСПГ), «Газпром» был вынужден пересмотреть свою стратегию и предложить более конкурентную цену. Р. Швядас говорит, что в будущем основные игроки литовского рынка газа из-за особенно жесткой конкуренции могут меняться.

«На мой взгляд, рынок так и будет колебаться. Если в прошлом году (газа куплено) было больше с терминала, то «Газпром» хочет увеличить продажи, и в этом году газпромовского газа может быть больше. Если в этом году (будет) больше газпромовского газа, в следующем году другой поставщик захочет (занять) большую долю рынка и это станет рычагом для переговоров с другим поставщиком», – сказал Швядас.

По его словам, после того как литовские предприятия стали покупать больше газа через терминал, они получили рычаги на переговорах с «Газпромом», а это показывает, что рынок газа заработал.

«Газпром» вынужден приспосабливаться к условиям. Одна сторона медали та, что мы подсчитываем, сколько купить с терминала, сколько – у «Газпрома». Другая сторона – что вся литовская экономика выигрывает, потому что цены падают», – объяснил Р. Швядас.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас говорит, что ситуация, когда в прошлом году большую часть необходимого ей газа Литва покупала у Statoil, а в этом году около половины газа купит у «Газпрома», говорит о том, что на рынке имеет место конкуренция.

«Нашей целью всегда было иметь рычаг конкуренции, чтобы мы могли получить самую лучшую цену для потребителей. Именно ТСПГ позволяет это обеспечить», – сказал министр.

Глава Lietuvos energija Далюс Мисюнас говорит, что российский газ конкурентен в холодное время года. По его словам, на СПГ лучше ориентироваться в теплый сезон, когда цена на него заметно падает.

«На конкурсе осенью мы выбрали американскую компанию Koch, у которой будем покупать СПГ с ориентацией на лето, когда он самый дешевый. «Газпром» – как самая дешевая альтернатива в холодное время, потому что тогда цены на СПГ повышаются», – сказал Д. Мисюнас.

Однако Мисюнас не считает, что «Газпром» в будущем будет продавать все больше газа в Литве. Он признал, что ТСПГ был мощным рычагом на переговорах о цене, но вести переговоры было нелегко.

Между тем потребление газа в Литве с каждым годом сокращается: в этом году страна потребит около 22 млн мегаватт-часов газа, в прошлом году потребила около 24 млн мегаватт-часов, а в 2015 году – около 27,6 млн мегаватт-часов.

Лешек ДЛУГИ

Метки: Lietuvos energija, N2 (1142) 12 января, газ, Газпром, компания, литовский рынок