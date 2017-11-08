«Газпрому» – 6 млн евро пени

Председатель Совета по конкуренции Шарунас Кясяраускас объявил, что назначенный в прошлом году Главным административным судом Литвы штраф «Газпрому» в размере 36 млн евро вырос до 42 млн.

Увеличение штрафа на 6 млн евро вызвано неуплатной первоначальной суммы и начисленными за год пени.

«В прошлом году мы выиграли дело против «Газпрома». С уплатой штрафа другая история, нарушитель не демонстрирует добрых намерений, и штраф еще не уплачен», — напомнил Кясяраускас.

Штраф был назначен в 2014 г. по предложению Совета по конкуренции, но утвержден судом только в 2016 году. В Вильнюсе уверены, что «Газпром» помешал своему партнеру — энергетическому предприятию Lietuvos energijos gamyba, — подписать договор о поставках газа с другой компанией, и тем самым нарушил правила конкуренции.

Взыскание штрафа поручили республиканской службе приставов, однако получить деньги пока не удалось.

«Да, будет трудно, может быть всякое, но я считаю, что приставы свое дело знают. Настолько, насколько нужно будет, мы им поможем!» — отметил глава Совета по конкуренции.

Ранее стало известно, что Стокгольмский арбитраж не удовлетворил иск Литвы к «Газпрому» от 2012 г. По версии литовской стороны, концерн якобы завышал цену на газ, из-за чего Вильнюс переплатил 1,4 млрд евро. Власти Литвы намерены добиваться отмены решения.

Метки: N45 (1185) 9 ноября, Газпром, Шарунас Кясяраускас