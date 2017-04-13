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“Газпрому” не удалось возобновить спор с Советом по конкуренции Литвы по штрафу в 36 млн. евро

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 13, 16:00   |   Комментариев: 0

Российскому концерну “Газпром” не удалось возобновить судебное разбирательство с Советом по конкуренции Литвы (СК) по крупнейшему в истории Литвы штрафу в 35,651 млн. евро.

Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) в среду отказался возобновлять процесс, сообщила BNS представитель суда по связям с общественностью Неринга Лукошявичене.

В декабре прошлого года ГАСЛ окончатльно утвердил принятое в октябре 2014 года решение СК о наказании “Газпрома” штрафом в размере 35,651 млн. евро. Поскольку российская компания своевременно не заплатила штраф, то его взыскание было передано приставам.

СК в июне 2014 года признал, что, отказываясь вести переговоры с Lietuvos energijos gamyba (LEG, бывшей Lietuvos elektrine) о соглашении об обмене газом в 2013 – 2015 годах , “Газпром” не позволил предприятию подписать договор с другим предприятием по поставкам газа, нарушив тем самым условия разрешения СК от 2004 года разрешить российскому концерну приобрести 34% акций тогдашней компании Lietuvos dujos.

Тогда сообщалось, что такая сделка позволила бы снизить затраты компании на приобретение газа, а это скорректировало бы и цены на электроэнергию для потребителей. Lietuvos energija предлагала обменять купленный в странах Европы газ на газ, поставляемый Литве подразделением “Газпрома” – “Газпром Экспорт”.

BNS

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