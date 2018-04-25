Где лучший баскетбол в мире?

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Главный тренер баскетбольной «Барселоны» Светислав Пешич сравнил европейский баскетбол и баскетбол в НБА. В дискуссию вступили и другие тренеры Евролиги.

«В баскетболе, если хочешь изменить ритм, сыграть на переходе или позиционке, ты не изменишь ритма через нападение, нужно через оборону. Тогда ты сможешь взять инициативу в нападении на себя и сыграть в быстрый отрыв или в долгий розыгрыш. Так это делается в Европе. Это не похоже на НБА, которая не является баскетболом.

Каждую ночь или утро вы видите результаты НБА. 129:119, 122:120, 120:115 и так далее. Все празднуют, все счастливы. Однако лучший баскетбол в мире — в Евролиге.

В Евролиге есть все. Оборона, нападение, тактика, трехочковые, данки, креатив. Чего до сих пор нет в Европе, так это того, что мы не «продаем» наш баскетбол так же хорошо, как это делает НБА. Мы не научились продавать наш продукт в Европе», — цитирует Пешича Eurohoops.

Правда, несколько месяцев назад Пешич заявил, что считает игры регулярного сезона Евролиги по качеству, «как в плей-офф НБА».

Главный тренер «Олимпиакоса» Дэвид Блатт прокомментировал высказывание Пешича.

«Я скажу вам то, что говорю всегда по этому вопросу: игра в НБА отличается от игры в Европе. Дело не в том, что-то лучше, хуже или качественнее. Я не согласен конкретно с этой частью высказывания, но я понимаю, в чем именно Пешич видит различия. Игры отличаются, и я это испытал сам. Это другой вид баскетбола, другие правила, другой календарь. Игроки и способ построения команд тоже различны. По качеству я бы не сказал, что одна игра лучше другой. Точно нет», — цитирует Блатта Eurohoops.

Напомним, что Дэвид Блатт полтора года был главным тренером команды НБА «Кливленд Кавальерс». В первом же сезоне Блатт привел «кавалеров» к финалу НБА, а в следующем сезоне команда Блатта заняла первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата.

Несмотря на это, 22 января 2016 Блатт был неожиданно отстранен от руководства «Кливленд Кавальерс», возможно, потому, что «звезда» команды Леброн Джеймс был недоволен акцентами командного стиля Блатта, по которым «звезды» должны работать на команду, в отличие от привычного стиля американских «звезд», ожидающих, что команда будет работать на «звезду».

Главный тренер «Панатинаикоса» Рик Питино, недавно сменивший на этом посту Чави Паскуаля, рассказал, как НБА пришла к высокой результативности, и выразил собственное отношение к дискуссии о том, где играют в «настоящий баскетбол».

«Евролига прекрасна – отличные игроки, отличные тренеры.

Много лет назад я входил в комитет вместе с Чаком Дэйли, Хьюби Брауном, Лэрри Брауном, Пэтом Райли и несколькими другими, и руководство НБА тогда было очень расстроено из-за того, что только одна команда набирала 100 очков за матч. Поэтому Дэвид Стерн собрал нас вместе и попросил предложить, как поднять результативность. Собрав идеи, было решено уйти от силовой борьбы и фиксировать фолы. Таков был ответ. Дело не в том, что сократили время на то, чтобы перевести мяч на другую половину с 10 до 8 секунд, все свелось к тому, что если фиксировать нарушения, то игроки будут меньше пихаться и держать друг другу руками, и тогда результативность вырастет. Через несколько лет лишь одна команда не набирала 100 очков за матч. Вся лига пришла к такому деликатному баскетболу.

Евролига прекрасна тем, что не стала адаптировать эту философию – и возможно, не нужно это делать. Возможно, Евролига должна быть Евролигой, а НБА – НБА», – сказал Питино.

Информация «ЛК»