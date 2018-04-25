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Где не страшно выходить на пенсию?

Фото из открытых источников

Американская инвестиционная компания Natixis опубликовала традиционный ежегодный Глобальный индекс выхода на пенсию (Global Retirement Index) за 2018 год.

Индекс оценивает условия выхода на пенсию и жизни на пенсии в 43 странах мира по 18 различным параметрам, включая материальное благополучие и качество жизни, систему здравоохранения и финансовую систему.

Возглавляет рейтинг Швейцария, сместившая лидировавшую два последних года Норвегию. На втором месте – Исландия, третье место – у Норвегии, четвертое – у Швеции. Далее следуют Новая Зеландия, Австралия, Ирландия, Дания, Канада и Нидерланды.

Германия – 13-я, Чехия – 15-я, США – 16-е, Израиль вернул себе 19-ю позицию, которую занимал в рейтинге 2016 года, Россия переместилась с 40-й строки на 38-ю, Китай – на 40-м месте, а замыкает рейтинг Индия.

NEWSru.com.il

 

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