Где не страшно выходить на пенсию?

🔊 Воспроизвести

Американская инвестиционная компания Natixis опубликовала традиционный ежегодный Глобальный индекс выхода на пенсию (Global Retirement Index) за 2018 год.

Индекс оценивает условия выхода на пенсию и жизни на пенсии в 43 странах мира по 18 различным параметрам, включая материальное благополучие и качество жизни, систему здравоохранения и финансовую систему.

Возглавляет рейтинг Швейцария, сместившая лидировавшую два последних года Норвегию. На втором месте – Исландия, третье место – у Норвегии, четвертое – у Швеции. Далее следуют Новая Зеландия, Австралия, Ирландия, Дания, Канада и Нидерланды.

Германия – 13-я, Чехия – 15-я, США – 16-е, Израиль вернул себе 19-ю позицию, которую занимал в рейтинге 2016 года, Россия переместилась с 40-й строки на 38-ю, Китай – на 40-м месте, а замыкает рейтинг Индия.

NEWSru.com.il