Где  ваши пенсионные деньги?

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Не ошибусь, говоря, что самой популярной темой первого полугодия этого года, превосходящей все вопросы, связанные с выборами, будет такая тема: какой вариант выбрать в новой пенсионной реформе. Накапливать деньги, добавляя из своего кармана и получая субсидию государства? Прекращать выплаты, отказаться от субсидий, деньги выделить на потребление, а может быть, на экономию другими способами? А может быть, вернуть «Содре» всю накопленную в своем пенсионном фонде сумму, чтобы была восстановлена потерянная в связи с накоплением часть пенсии «Содры»?

Хотя времени для принятия решения еще немало, это можно сделать до конца июня, более 110 тыс. граждан уже приняли решение. Статистика показывает, что большая часть жителей выбирает первые два способа. Около 12 тыс. граждан решили вернуть в «Содру» накопленные суммы. Может быть, этим, уже принявшим решение людям, и всем другим, кто еще обсуждает альтернативные варианты, будет интересно узнать, куда же «Содра» вкладывает возвращенные гражданами средства и что с ними делает?

Статистика свидетельствует о том, что общая сумма денег, возвращенных гражданами «Содре», не такая уж маленькая и составляет около 30 млн евро. Где фигурируют эти деньги, после того как пенсионные фонды переводят их «Содре»? Может быть, они находятся на отдельном счету и ждут, когда придет время выплачивать пенсии бывшим владельцам этих средств? Может быть, эта сумма находится в каком-то резерве, или, может быть, в качестве остатка постоянно «висит» на счету «Содры»? Может быть, на эти средства «Содра» купила ценные бумаги, которые дают проценты?

Реальность такова, что и с этими средствами «Содра» поступает точно так же, как и со всеми другими выплатами в «Содру». Как поступает? Она их немедленно выплачивает. И даже трудно сказать — кому. Ведь деньги, попавшие в общий котел, распределяются в виде пенсий, выплат по материнству, пособий в случае болезни и т. д. и т. п. Так действует система «Содры». Какой-то исключительный порядок распределения этих дополнительных денег, поступающих в «Содру», не предусмотрен.

30 млн евро, 12 тыс. жителей – в среднем каждый возвращающийся в «Содру» гражданин переводит ей сразу по 2,5 тыс. евро. Кто же эти «альтруисты», из каких побуждений они приняли такое решение? Возможно, человек надеется на более высокую пенсию. Возможно, пенсия уже совсем близка, и тогда перспектива подсчета довольно точно показывает пользу более высокой пенсии «Содры». А может быть, человек просто ошибся, что тоже возможно, об этом свидетельствуют часто встречающиеся просьбы граждан изменить уже принятое ими решение.

Мотивы могут быть разными, а вот цифры говорят, что, например, 40-летнему гражданину, когда он выйдет на пенсию в возрасте 65 лет, за возвращенные в «Содру» 2,5 тысячи евро «Содра» будет платить пенсию всего на 7 евро больше. Значит, чтобы возвращенная в «Содру» сумма могла вернуться к человеку, то ему на пенсии надо прожить свыше… 30 лет, то есть до 95 лет. Эти 7 евро могут быть индексированы, если зарплаты и далее будут увеличиваться. Но могут и уменьшаться в случае кризиса, и тогда зарплаты будут урезаться. Математика здесь довольно туманная, но ведь не только цифрами жив человек, возможно, он верит «Содре», и зачем тогда нужны эти цифры.

Трудна эта математика и для «Содры». Если для человека 30 млн — это много, то для «Содры» — это капля в море. Только в виде пенсий «Содра» ежегодно выплачивает свыше 3 млрд евро. Значит, это единоразовая однопроцентная инъекция. Тем не менее вопрос о том, куда «Содра» откладывает деньги, накопленные людьми на пенсионных счетах, остается актуальным. «Содра» старается подробно информировать граждан о том, какой способ накопления следует выбрать. Она заслуживает похвалы за подготовленные ответы на наиболее часто встречаемые вопросы, за подсчеты, за усилия помочь жителям принять наиболее правильное финансовое решение. В этом контексте прозрачность финансов самой «Содры» была бы вполне уместна.

Рута Вайнене, экономист

Комментарий для радио LRT