Где живут самые счастливые?

Норвегия обошла много лет удерживающую первое место Данию в мировом рейтинге счастья, который был опубликован 20 марта, во Всемирный день счастья, в рамках глобальной инициативы ООН Sustainable Development Solutions Network (SDSN).

В исследовании World Happiness Report сравнивали более 155 стран мира по ряду показателей: от уровня благополучия и удовлетворенности жизнью их граждан до ВВП на душу населения, ожидаемой продолжительности жизни, уровня коррупции и социальных свобод.

Как отмечается, за год норвежцам удалось подняться с четвертого на первое место. Далее с минимальным отрывом следуют Дания, Исландия и Швейцария. Лидерство этих стран обусловлено уровнем заботы, свободы, благородства, честности, здоровья, дохода и хорошего управления.

У остальных стран, вошедших в первую десятку, также оказались высокими значения всех шести ключевых переменных, используемых для определения уровня счастья в различных странах. Это уровень дохода, ожидаемая продолжительность жизни, поддержка в трудные времена, благородство, свобода и доверие, которое подразумевает, в частности, отсутствие коррупции в бизнесе и правительстве. Финляндия расположилась на пятом месте в списке, следом идут Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. У последних двух стран, к слову, показатели оказались одинаковыми до третьего знака после запятой.

Среди стран Балтии Литва оказалась на 52-м месте, Латвия на 54-м, а Эстония – на 66-м. Россия в этом списке заняла 49-е место.

В докладе за 2017 год эксперты ООН постарались показать важность социальных основ счастья. Это можно увидеть, сравнивая данные по первой и последней десятке стран в рейтинге. Так, размер ВВП на душу населения и ожидаемая продолжительность жизни напрямую зависят от социального контекста.

В более богатых странах на уровень счастья влияют неравенство доходов, а также душевное равновесие населения, физическое здоровье и благополучие в личных отношениях. В более бедных странах на первом месте – уровень доходов, но и здесь душевное равновесие может выходить на первое место в списке источников несчастья.

Китай, как бы странно это ни выглядело на фоне взрывообразного роста экономики и социальных преобразований, сохраняет тот же уровень счастья, который был зарегистрирован 25 лет назад, при этом последние 10 лет наблюдается плавный подъем после провала 2005 года.

Страны Африки к югу от Сахары, а также Сирия и Йемен отличаются самым низким уровнем счастья. В США зафиксировано значительное падение уровня счастья. Как отмечает Bloomberg, в настоящее время Америка демонстрирует справедливость высказывания о том, что «за деньги счастье не купишь».

Инф. «ЛК»

Метки: N12 (1152) 23 марта, ООН, рейтинг, Счастье