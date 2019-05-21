Гедиминас Киркилас: Нельзя избирать популистов, которые играют судьбой всей страны

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На этих выборах в Европейский парламент в нашей стране как никогда много списков и кандидатов. В гонке участвуют не только партии, но и общественные комитеты – более 300 претендентов на всего 11 мест. «Литовский курьер» задал одинаковые вопросы лидеру каждого из 16 списков. В этой публикации отвечает первый номер списка Социал-демократической партии труда Литвы Гедиминас Киркилас. Список на выборах 26 мая идёт под номером 11.

— Какие Ваши основные приоритеты работы в Европейском парламенте?

— Мы хотим, чтобы за следующий срок полномочий вся Европа, а в первую очередь её часть – Литва, стала экономически сильнее, но в то же время и социально чувствительнее. Для этого необходимо, чтобы в Европарламенте работали опытные люди, которые проводят левоцентристскую политику. Наша команда Социал-демократической партии труда Литвы способна предлагать правовые акты, которые позволят достигнуть этих приоритетов. Кандидаты от СДПТЛ запрограммированы на успешную работу в Европейском парламенте, поскольку имеют способность быть эффективными переговорщиками, опыт дипломатической и политической работы.

Мы не только будем решать вопросы новых правовых актов, но и будем стремиться достигнуть как можно больше выгодных для Литвы торговых договорённостей, которые будут поощрять экономику нашей страны в европейском контексте. Мы также намерены голосовать за благоприятные для Литвы европейские проекты законов, связанные с бизнесом, которые поощряют создание рабочих мест. Мы будем контролировать, как учреждения ЕС расходуют деньги всех налогоплательщиков ЕС.

— Каким будет Европейский союз через 5-10 лет – как Вы его видите и какое будущее было бы самым выгодным для Литвы, особенно зная то напряжение, которое вызвано Брэкзитом, рост популярности высказываний о концепции Европы «разных скоростей» и так далее?

— Мы как раз и видим Европу, которая приносит пользу и таким маленьким государствам, как Литва. Не желая Европы двух скоростей, мы должны увеличивать возможность Литвы расти – в плане людских доходов, размеров пенсий, рабочих мест, качества образования, здравоохранения, оперативно решая социальные вопросы. Все эти вопросы в ближайшие пять лет должны быть расшевелены. В своих предложениях и голосованиях мы будем служить не европейским партиям, а именно нашим – надеждам людей Литвы. Верю, что сейчас общественность Европы уже понимает, что Брэкзит является неудачной игрой политиков, которая принесла миллиардный ущерб в первую очередь самой Британии. Разумеется, уважать и придерживаться мнения жителей ЕС необходимо, именно из-за этого во время переговоров условия для Объединённого королевства достигнуты именно такие, какие в случае Брекзита. Здесь очень важно, чтобы люди своими представителями избирали не популистов, но адекватно думающих. Лиц, с переговорным и политическим опытом, которые не будут играть судьбой всей страны.

— Самая большая внешняя граница ЕС в Литве – с Беларусью. Предположим, что Беларусь уже запустила свою АЭС. Зная законы и позицию Литвы, нужно ли через ЕП давить на Брюссель прекратить любые взаимоотношения с Беларусью? Насколько это реально в общем контексте ЕС, если мы знаем, что только Польша поддерживает строгую позицию Литвы в этом вопросе?

— Главная проблема Литвы, что в таких вопросах мы очень часто бываем разобщены. А проблема очень серьёзная. Сегодня самое важное — проводить с Беларусью общий мониторинг, это сегодня точно актуальный вопрос. Литва уже приняла закон, который запрещает покупку электроэнергии, это уже другой вопрос. Но больше всего на этом вопросе спекулируют те, кто, по моему мнению, больше всего виноват, что Островецкая атомная электростанция была построена. К тому же нужно не забывать, что Литва отсоединяется от БРЭЛЛ и подключается к европейским сетям, что последовательно необходимо продолжать делать. В первую очередь мы должны сами в Литве работать слаженно, придя к договорённостям, и только после этого просить придерживаться нашей позиции всю Европу. И важно не забывать, что Беларусь – наша соседка, и мы с ней развиваем культурные и экономические связи.