Геймер Кац на турнире по киберспорту во Флориде застрелил двух и ранил 11 человек, а затем покончил с собой

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Один из участников соревнований по киберспорту в городе Джексонвилле в американском штате Флорида устроил стрельбу во время турнира, убив двух и ранив еще 11 человек. После этого он покончил с собой, сообщила местная полиция.

Позднее местный шериф Майк Уильямс назвал имя стрелка: 24-летний Дэвид Кац из города Балтимора, штат Мэрилэнд, пишет The Mirror .

По словам шерифа, на месте происшествия нашли три тела, включая труп стрелявшего. Десять пострадавших с различными ранениями были госпитализированы машинами скорой помощи, еще двое добрались до больницы самостоятельно, передает РИА «Новости» .

Трагедия произошла 26 августа в развлекательном комплексе Jacksonville Landing во время турнира по компьютерной игре Madden NFL 19. Предположительно, Кац открыл стрельбу по своим соперникам и зрителям после поражения в игре.

Телеканал CBS 4 News опубликовал в Twitter видео , на котором запечатлена прямая трансляция турнира и начало стрельбы.

Кац участвовал в марафоне по онлайн-игре в американский футбол под профилем Bread или RavensChamp, который был удален после случившегося. Как сообьщается, в прошлом Кац становился победителем соревнований Madden NFL Club Series.



Других сведений о стрелке пока нет. Сообщается, что президент США Дональд Трампа проинформирован о произошедшем во Флориде.

NEWSru.com