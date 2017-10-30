Генерал США наблюдал за проходившими в Пабраде учениями

В субботу командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес наблюдал за ходом учений “Железный волк II ” на литовском полигоне в Пабраде.

В этих учениях принимают участие около 130 американских военных, прибывших из Польши.

Генерал США также обсудил деятельность дислоцированного в Литве международного батальона НАТО, планирующиеся в следующем году международные военные учения, сообщило министерство обороны Литвы.

“Лидерство Германии в руководстве международным батальоном это то, что нам нужно”, – цитируются слова Б. Ходжеса в пресс-релизе.

С Б. Ходжесом встретился командующий сухопутными силами литовской армии, бригадный генерал Вальдемарас Рупшис, командующий бригадой мотопехоты Gelezinis Vilkas (“Железный волк”) Миндаугас Стяпонавичюс, командующий международным батальоном НАТО, полковник-лейтенант Торстен Генслер.

Минобороны отмечает, что все офицеры с удовлетворением отметили успешную интеграцию боевой группы международного батальона в бригаду Gelezinis Vilkas и эффективную боевую подготовку.

BNS

Метки: Бен Ходжес, Генерал США, Литва, НАТО