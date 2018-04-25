Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию против героизации нацизма

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Генеральная Ассамблея ООН в понедельник, 17 декабря, утвердила российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Документ получил поддержку 129 государств, 54 воздержались, две страны – США и Украина – высказались против, передает ТАСС.

Резолюция содержит 66 пунктов, в которых выражена «глубокая озабоченность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации «Ваффен-СС», в том числе путем сооружения памятников и мемориалов, и проведения публичных демонстраций».

Согласно документу, Генассамблея «призывает ко всеобщей ратификации и эффективному осуществлению Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации». Резолюция «рекомендует государствам ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе законодательно».

Как отмечает РИА Новости, подобная резолюция принимается ежегодно с 2005 года, в последние несколько раз США и Украина голосовали «против».

NEWSru.co.il

By Patrick Gruban, cropped and downsampled by Pine — originally posted to Flickr as UN General Assembly, CC BY-SA 2.0, Link