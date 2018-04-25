Генпрокуратура Литвы расследует возможно незаконную слежку за аудиторами Минюста

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Генеральная прокуратура Литвы расследует, возможно, незаконную слежку за аудиторами министерства юстиции, подтвердила BNS представитель прокуратуры по связям с общественностью Эвелина Мартинонене.

По ее словам, целью начатого еще летом расследования является выяснить, могли ли осуществляться незаконный сбор информации о работниках министерства юстиции.

«Идет сбор важных для расследования данных, чтобы установить, имела ли место преступное деяние, связанное с незаконным сбором информации, эти фактические обстоятельства устанавливаются», – сказала во вторник BNS Э. Мартинонене.

По ее словам, расследование было начато после обращения министерства юстиции.

Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс сообщил BNS, что знал о начатом правоохранительными органами расследовании, однако сказал, что не может предоставить более подробную информацию.

По неофициальным данным, правоохранительные органы проверяют информацию о том, что могла осуществляться незаконная слежка за заведующей отделом централизованного аудита министерства юстиции Доритой Висалгене и советником отдела Ренатой Моркунайте.

Эти сотрудницы министерства, а также работавшая в министерстве в тот момент финансист Каунасского следственного изолятора, публично заявившая о коррупционных связях в тюремной системе Раса Казелене, в этом году проводили аудит деятельности Департамента по делам тюрем за 2015 – 2017 годы.

Аудит выявил множественные нарушения: обошедшаяся более чем миллион евро и не действующая должным образом система блокирования мобильной связи в Алитусском исправительном доме, приобретенное, но не использующееся оборудование для криминальной разведки, а также предположительно недостоверная информация, которую прежнее руководство Минюста предоставляло Министерству финансов.

В понедельник портал новостей delfi.lt опубликовал свидетельства заключенного, отбывающего наказание в Вильнюсской исправительной колонии о том, что по указанию бывшего начальника отдела иммунитета Департамента по делам тюрем Гинтараса Завяцкаса следил за Р. Казенене. Портал также сообщил, что по причине оказанного на осужденного прямого давления беседа с ним не состоялась.

Работающая в Каунасском изоляторе Р. Казенене сообщила порталу, что сама видела, как за ней следил сейчас уже покинувший прежний пост Г. Завяцкас. Он возглавлял отдел иммунитета с 2000 года.

Во вторник Р. Казенене сообщила BNS, что намерена обратиться в Генпрокуратуру в связи с опубликованной порталом информации о слежке.

Г. Завяцкас покинул пост начальника отдела иммунитета Департамента по делам тюрем после транслировавшейся в июне этого года по тюремному интернету пьянки.

BNS