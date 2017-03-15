Генпрокуратура Литвы решила аннулировать 38 постановлений по делам о насилии над малолетними

Генеральная прокуратура Литвы, завершившая проверку всех прекращенных в прошлом и в этом году дел о насилии над малолетними, а также отказов начинать дело, аннулировала решения по 38 постановлениям из 1 тыс. 328.

Как сообщила прокуратура в среду, в целом были проверены 435 постановлений о прекращении расследований и 893 отказа начать досудебное расследование. После проверки 23 расследования были возобновлены. Кроме того, было начато 15 новых досудебных расследований.

В возобновленных после проверки досудебных расследованиях чаще всего констатировалось, что решения были приняты без получения достаточно подробных данных и без использования всех мер для проведения расследования в кратчайшие сроки и раскрытия преступной деятельности.

Эта проверка по поручения генпрокурора Эвалдаса Пашилиса была начата 27 января этого года, когда выяснилось, что расследование в отношении насилия над малолетним мальчиком, скончавшимся от побоев близких в Кедайняй, было начато до этого случая, однако расследование было решено прекратить.

BNS

Метки: Генпрокуратура, Кедайняй, Литва, Пашилис