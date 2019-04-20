Генпрокуратура оценит обращение Кабмина Литвы по Vilibor

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Генеральная прокуратура Литвы подтвердила BNS, что получила просьбу правительства оценить работу органов финансового надзора во время кризиса 2009-2010 годов.

«После обеда мы получили письмо премьер-министра. Оно получено и будет рассмотрено», – сказала BNS в четверг представитель Генпрокуратуры по связям с общественностью Рита Стундене.

«Обращение адресовано генеральному прокурору Эвадласу Пашилису, связано со стремлением защитить интересы граждан Литовской Республики, у которых в 2008-2009 годах были кредиты (в литах)», – информировала она.

О намерениях обратиться по этому вопросу в прокуратуру премьер заявил в понедельник.

После того, как председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам (КБФ) Стасис Якялюнас представил правительству проводимое его комитетом парламентское расследование, связанное с экономическим кризисом 2009 года, кабмин Литвы в понедельник решил просить Генпрокуратуру оценить деятельность литовских органов финансового надзора во время кризиса.

В среду к прокурорам обратились и члены КБФ, консерваторы Андрюс Кубилюс и Миколас Маяускас. Они простят Генпрокуратуру предпринять действия по защите общественного интереса и началу досудебного расследования в связи с тем, не нарушил ли С. Якялюнас своими действиями закона о Банке Литвы (Центробанке), злоупотребив служебным положением и имеющимися полномочиями.

По словам премьера Саулюса Сквярнялиса, прокурорам будет направлен запрос о том, должным ли образом государственные ведомства, ответственные за надзор за финансовыми учреждениями в 2008 и 2009 годах, «выполняли предусмотренные в правовых актах функции», также просьба оценить вероятную потребность в защите общественного интереса, «потому что из-за Vilibor немало людей, у которых были ипотечные кредиты в литах, понесло большие убытки.

С. Якялюнас на прошлой неделе засомневался, надлежащим ли образом БЛ осуществлял надзор за коммерческими банками, которые во время кризисами могли манипулировать индексом Vilibor, в результате чего жители, взявшие ипотечные кредиты, могли потерять около 500 млн евро.

Все действовавшие во время кризиса органы финансового надзора сейчас присоединены к Банку Литвы (Центробанку).

Между тем, Европейский Центробанк (ЕЦБ), отвечая на вопрос портала 15min.lt, заявил, что не намерен оценивать отдельные экономические расследования или внутриполитические дискуссии, а также решение литовского правительства запросить прокурорскую оценку действий органов финансового надзора во время кризиса 2009-2010 годов, когда по причине выросшей ставки межбанковских кредитов Vilibor сильно подорожали жилищные кредиты в литах.

Однако, по информации 15min.lt, ЕЦБ дал понять, что если потребуется, то он готов решительно реагировать на угрозы независимости центрального банка Литвы, поскольку центральные банки, согласно договору ЕС, не принимают указаний других ведомств.

BNS