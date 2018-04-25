Генпрокурор Израиля намерен выдвинуть обвинения против премьер-министра Беньямина Нетаньяху

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Генеральный прокурор и юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит заявил в четверг о намерении выдвинуть обвинения против премьер-министра государства Беньямина Нетаньяху по делам о коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное радио Израиля Kan.

По данным радиостанции, перед предъявлением обвинений должны быть проведены обязательные предварительные досудебные слушания. Мандельблит намерен принять рекомендации полиции по обвинениям главы правительства в коррупции по так называемому «делу 4000», а также мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по «делам 1000 и 2000», указывает радио.

На слушаниях премьер-министру будет предоставлена возможность выдвинуть контраргументы и, если возможно, переубедить генпрокурора.

В четверг Нетаньяху в очередной раз отверг обвинения в коррупции. «Все мы знаем, что этот «карточный домик» обвинений развалится после выборов. Все это закончится ничем, против меня ведется «охота на ведьм», — сказал премьер-министр.

Политик добавил, что его не сломить, и власть он не отдаст. «Я не собираюсь ломаться, я собираюсь продолжать. Я собираюсь оставаться на своем посту еще много лет. Я черпаю силы в том, что во всех обвинениях нет ни слова правды», — сказал Нетаньяху.

В партии «Ликуд» Беньямина Нетаньяху решение генпрокурора также назвали «политическим преследованием». «Одна из целей этого преследования состоит в том, чтобы свергнуть правое правительство во главе с Нетаньяху и создать левое правительство», — цитирует Kan заявление партии премьер-министра. При этом представители главы правительства ранее неоднократно просили генпрокурора не объявлять о своем решении до назначенных на 9 апреля досрочных парламентских выборов в Израиле.

Сам Нетаньяху регулярно опровергал все обвинения в свой адрес. В рамках «дела 4000» полиция проверяла подозрения в том, что премьер предоставлял телекоммуникационной компании Bezeq Шауля Эловича поблажки взамен положительного освещения деятельности его кабинета информационным порталом Walla!, который принадлежит коммуникационному гиганту.

В начале 2018 года полиция арестовала бывшего пресс-секретаря Нетаньяху Нира Хефеца по подозрению в том, что он находился в коррупционных отношениях с владельцем Bezeq. Под подозрением оказалась и жена Нетаньяху Сара.

«Дела 1000 и 2000» касаются якобы неправильного оформления подарков от двух предпринимателей. Полиция в 2017-2018 гг. 12 раз допрашивала Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме по этим трем делам.

Нетаньяху ранее отвергал все обвинения в свой адрес. В отношении «дела 4000» в прошлом году он заявил, что «происходящее переходит все границы», так как «выдвигаются два бредовых и лживых обвинения».

NEWSru.com