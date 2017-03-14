Генпрокурор Литвы попросит сейм снять депутатскую неприкосновенность с П. Гражулиса и М. Адоменаса

Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис во вторник обратится в сейм с просьбой лишить парламентской неприкосновенности члена сейма, представителя партии “Порядок и справедливость” Пятраса Гражулиса и консерватора Мантаса Адоменаса.

Лишить правового иммунитета П. Гражулиса попросят в деле о пикете возле дома прокурора Ирмантаса Микялёниса, а консерватора М. Адоменаса – в деле частного обвинения о клевете.

Расследование в связи с пикетом, который устроили представители еще тогдашней фракции партии “Порядок и справедливость” П. Гражулис, Кястас Комскис и Валдас Василяускас возле дома прокурора И. Микялёниса начала в марте прошлого года.

Представители партии “Порядок и справедливость” этим пикетом отреагировали на заявление прокурора о том, что он будет просить Европарламент (ЕП) снять иммунитет с лидера партии, европарламентария Роландаса Паксаса в деле о вероятной коррупции.

BNS

Метки: Гражулис, Комскис, Литва, Порядок и справедливость