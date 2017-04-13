Генпрокурор Литвы просит лишить депутатского иммунитета Г. Стяпонавичюса

Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис просит привлечь к уголовной ответственности парламентария Гинтараса Стяпонавичюса.

По имеющимся данным, можно предположить, что член сейма голосовал за принятие правовых актов, выгодных для концерна MG Baltic, утверждают прокуроры.

В обращении к сейму говорится, что такие действия могут расцениваться как злоупотребления Г. Стяпонавичюсам конституционными полномочиями члена сейма, нарушение депутатской присяги, устава сейма, закона о деятельности политических партий и кодекса поведения государственного политика.

“Данные, собранные в этом досудебном расследовании, позволяют обоснованно считать, что член Сейма Литовской Республика созыва 2012 – 2016 годов, заместитель председателя парламентской политической партии Союз Либералов Литовской Республики и заместитель председателя фракции этой политической партии в сейме Гинтарас Стяпонавичюс, вопреки служебным интересам члена сейма, злоупотребляя служебным положением члена сейма и конституционными полномочиями, лично не раз общался с одним из руководителей концерна, вел переговоры о средствах, которыми незаконно финансировалась политическая партия, представляемая Г. Стяпонавичюсом, одно публичное учреждение, Фонд помощи Г. Стяпонавичюса и предвыборная кампания этого члена сейма”, – пояснила Генпрокуратура.

Без разрешения парламента депутата не могут привлечь к уголовной ответственности.

BNS

Метки: Гинтарас Стяпонавичюс, Литва, Эвалдас Пашилис