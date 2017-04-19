Генпрокурор: MG Baltic незаконно финансировал деятельность Движения либералов

Обращаясь в Сейм относительно лишения депутатской неприкосновенности представителя Движения либералов Гинтараса Стяпонавичюса, генеральный прокурор Эвалдас Пашилис утверждал, что парламентарий с вице-президентом концерна MG Baltic Раймундасом Курлянскисом по вопросу незаконного финансирования партии, а голосование в пользу благоприятных для концерна правовых актов принижает авторитет Сейма и дискредитирует имя депутата парламента.

Обращаясь во вторник к парламенту, Генпрокурор отметил две встречи Стяпонавичюса и Курлянскиса, которые имели место в 2015 и 2016 гг., а также два голосования в парламенте по правовым актам.

Как отметил Э.Пашилис, 29 октября 2015 г. Г.Стяпонавичюс договорился с Р.Курлянскисом, что предприятия MG Baltic перечислят денежные средства связанному с Движением либералов центру Laisvės studijų centras и Фонду поддержки Г.Стяпонавичюса, таким образом незаконно финансируя деятельность Движения либералов.

После этой встречи, отмечается в обращении Генпрокурора, Г.Стяпонавичюс в ноябре и декабре голосовал за принятие выгодных для MG Baltic правовых актов.

Прокурор указал, что в феврале MG Baltic Media на счёт Laisvės studijų centras перечислил 10 тыс. евро, Фонду Стяпонавичюса – 5 тыс. евро.

В прошлом году в рамках расследования политической коррупции правоохранительные органы предъявили подозрения председателю ЛЛД Элигиюсу Масюлису в том, что он взял у вице-президента концерна MG Baltic Раймондаса Курлянскиса более 100 тыс. евро взятки за действия партии в пользу концерна.

Служба спецрасследований также подозревает, что Р. Курлянскис через бывшего тогда членом Сейма представителя Партии труда Витаутаса Гапшиса стремился оказать влияние на членов этой партии с тем, чтобы они действовали в интересах концерна.

В деле предъявлены подозрения не только Р. Курлянскису, но и самому концерну MG Baltic.

BNS

Метки: генпрокурор, Гинтарас Стяпонавичюс, Литва, Раймундас Курлянскис