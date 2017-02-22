Генпрокурор объяснится по делу Р. Паксаса

Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис получил приглашение прибыть в Европарламент для объяснений того, почему литовская правоохрана просит лишить бывшего лидера партии «Порядок и справедливость» Роландаса Паксаса правовой неприкосновенности.

«Сегодня из Европарламента получен запрос, сейчас он оценивается», – сказала BNS пресс-секретарь прокуратуры Рита Студене.

Комитет по вопросам права ЕП решил пригласить генпрокурора объяснить факты о возможной коррупции. Представитель ЕП в Литве Робертас Погорелис сообщил BNS, что такое приглашение очень необычно для практики Европарламента.

Литовские прокуроры обратились в ЕП по поводу лишения евродепутата Р. Паксаса правовой неприкосновенности весной прошлого года. Правоохранительные органы расследуют версию того, что глава медиагруппы Lietuvos rytas Гядвидас Вайнаускас договорился с Р. Паксасом о том, что почти за 10 тыс. евро он повлияет на решение строительных инспекторов по вопросу нового супермаркета Norfa в Пренай.

Как Р. Паксас, так и Г. Вайнаускас свою вину отрицали и называли дело политизированным. Р. Паксас заявлял Lietuvos rytas, что после решения европарламентариев вызвать Э. Пашилиса «стал больше верить в правосудие ЕС».

Инф. «ЛК»

Метки: N8 (1148) 23 февраля, генпрокурор, Европарламент, партия Порядок и справедливость, приглашение, Роландас Паксас, Эвалдас Пашилис