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Генпрокурор объяснится по делу Р. Паксаса

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 23, 0:02   |   Комментариев: 0

Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис получил приглашение прибыть в Европарламент для объяснений того, почему литовская правоохрана просит лишить бывшего лидера партии «Порядок и справедливость» Роландаса Паксаса правовой неприкосновенности.

После решения ЕП Роландас Паксас «стал больше верить в правосудие ЕС». Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

После решения ЕП Роландас Паксас «стал больше верить в правосудие ЕС». Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

«Сегодня из Европарламента получен запрос, сейчас он оценивается», – сказала BNS пресс-секретарь прокуратуры Рита Студене.

Комитет по вопросам права ЕП решил пригласить генпрокурора объяснить факты о возможной коррупции. Представитель ЕП в Литве Робертас Погорелис сообщил BNS, что такое приглашение очень необычно для практики Европарламента.

Литовские прокуроры обратились в ЕП по поводу лишения евродепутата Р. Паксаса правовой неприкосновенности весной прошлого года. Правоохранительные органы расследуют версию того, что глава медиагруппы Lietuvos rytas Гядвидас Вайнаускас  договорился с Р. Паксасом о том, что почти за 10 тыс. евро он повлияет на решение строительных инспекторов по вопросу нового супермаркета Norfa в Пренай.

Как Р. Паксас, так и Г. Вайнаускас свою вину отрицали и называли дело политизированным. Р. Паксас заявлял Lietuvos rytas, что после решения европарламентариев вызвать Э. Пашилиса «стал больше верить в правосудие ЕС».

Инф. «ЛК»

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