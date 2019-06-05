Генпрокурор просит сейм снять неприкосновенность с П. Гражулиса

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Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис во вторник подписал обращение в сейм с просьбой разрешить привлечь члена сейма Пятраса Гражулиса к уголовной ответственности или иным образом ограничить его свободу.

Такое решение приняли после оценки данных, собранных во время досудебного расследования. Правоохранители собрали данные о злоупотреблениях, обманном ведении бухгалтерского учета, торговле влиянием, подлоге документов, а также подкупе, сообщила Генпрокуратура.

«Данные, которыми располагают правоохранители, позволяют обоснованно полагать, что член сейма П. Гражулис в период с мая 2015 года по февраль 2017 года, действуя в интересах ЗАО Judex с целью получения имущественной выгоды, вероятно злоупотреблял служебным положением члена сейма. В результате чего государство понесло большой урон», — говорится в сообщении.

Как отмечает прокуратура, дать показания в качестве специального свидетеля П. Гражулис отказался.

Также во вторник прокурор прекратил расследование в части о злоупотреблениях бывшего директора Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС) Йонаса Милюса о подлоге документов, «поскольку в его действиях не установили признаки преступного деяния».

По мнению прокурора, после получения ответов из России и других данных установили, что данные российского ветеринарного ведомства и данные других документов совпадают с данными, указанными в документах соответствующих ведомств Литвы.

Это опровергло первоначальные подозрения в подлоге документов.

По оценке прокурора, расследование в части о злоупотреблениях Й. Милюса следует прекратить. Не было данных о причиненном его действиями большом ущербе, в результате чего могли предъявить подозрения в совершении этого преступного деяния.

В продолжающемся сейчас досудебном расследовании подозрения предъявили одному лицу — бывшему гендиректору ЗАО.

Ранее сообщалось, что П. Гражулис мог стремиться повлиять на ГПВС с тем, чтобы она не наказывала за нарушения каунасскую компанию по производству замороженных продуктов Judex.

Как сообщала Служба специальных расследований Литвы (ССР), имеющиеся данные позволяют подозревать, что руководство компании Judex старалось избежать взысканий за нарушения. Нарушения были в охране труда, упаковке, маркировке продукции, санитарно-гигиенических нормах. Компания добивалась своих незаконных целей посредством подкупа ответственных специалистов или лиц, которые имели возможность повлиять на таких специалистов, должностных лиц.

Ранее член сейма был опрошен в качестве спецсвидетеля. Он тогда признал, что просил уволенного в настоящее время главу ГПВС помощи по поводу Judex.

И все же он утверждал, что делал это с целью помочь литовскому бизнесу, а не из-за своих вероятных связей с этой компанией.

Расследование началось в 2016 году, когда в продукции Judex были обнаружены вредные вещества.

BNS