Генпрокурор Украины предложил привлечь ФБР или Скотланд-Ярд к делу Саакашвили

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что его ведомство будет обжаловать решение Печерского районного суда Киева, который в понедельник освободил бывшего губернатора Одесской области, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из-под стражи на время расследования. Об этом, как передает ТАСС, Луценко заявил в эфире телеканала ICTV.

“Все доказательства мы передали в суд, тем не менее судья его отпускает. Я воздержусь от эмоций, но мы будем подавать апелляцию”, – подчеркнул генпрокурор.

По словам Луценко, у Генпрокуратуры есть “пленки, видео о передаче сотен тысяч долларов на политическое шоу по скупке несчастных людей, которых привозят сюда и натравливают на власть, а также разговор Саакашвили с бизнесменом Сергеем Курченко”.

Он подчеркнул, что для подтверждения подлинности доказательств надзорное ведомство готово пригласить иностранных специалистов. “Мы готовы привлечь иностранных экспертов из ФБР или Скотланд-Ярда для того, чтобы они вместе с нашими экспертами проверили подлинность этих пленок. И я уверен, что это можно и нужно будет сделать”, – заявил генпрокурор.

Вопрос об избрании меры пресечения для Саакашвили решался 11 декабря. Судья Лариса Цоколь огласила решение об освобождении политика, после чего Саакашвили отпустили на свободу без всяких условий прямо в зале суда. Присутствовавшие в зале заседания сторонники Саакашвили встретили решение судьи аплодисментами и одобрительными возгласами.

Агентство УНИАН позднее уточнило, что политика отпустили под поручительство народных депутатов. С инициативой о взятии на поруки выступили нардепы Александр Опанасенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Наталия Новак, Виталий Куприй, Иван Крулько, Дмитрий Добродомов, Алена Шкрум, Игорь Луценко, а также лидер фракции “Батькивщина” Юлия Тимошенко.

Таким образом, суд отказал прокурорам в ходатайстве об избрании меры пресечения для Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста. Решение может быть обжаловано в течение пяти дней в апелляционной инстанции. Прокуроры просили для политика два месяца круглосуточного домашнего ареста.

Луценко ранее заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти на Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента страны Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Вечером 8 декабря Саакашвили задержали и поместили в изолятор временного содержания в Киеве. Генпрокуратура Украины объявила экс-губернатора Одесской области в розыск в рамках уголовного дела по трем статьям Уголовного кодекса: “Покушение на преступление”, “Совершение преступления группой лиц”, а также “Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности”.

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