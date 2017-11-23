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Генредактором газеты Lietuvos zinios назначен В. Шмигельскас

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 23, 18:00   |   Комментариев: 0

К исполнению обязанностей гендиректора компании, издающей газету Lietuvos zinios, приступает Виргиниюс Шмигельскас, сообщил в четверг контролирующий предприятие концерн Achemos grupe.

56-летний В. Шмигельскас в 1996-2000 годах был членом сейма по списку партии Литовский союз центра, в последнее время возглавлял Литовской фонд инвестиций в окружающую среду.

В начале ноября был уволен Лаймутис Гянис, возглавлявший газету с августа 2016 года – правление предъявило ему претензии по результатам работы.

BNS

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