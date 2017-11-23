Генредактором газеты Lietuvos zinios назначен В. Шмигельскас

К исполнению обязанностей гендиректора компании, издающей газету Lietuvos zinios, приступает Виргиниюс Шмигельскас, сообщил в четверг контролирующий предприятие концерн Achemos grupe.

56-летний В. Шмигельскас в 1996-2000 годах был членом сейма по списку партии Литовский союз центра, в последнее время возглавлял Литовской фонд инвестиций в окружающую среду.

В начале ноября был уволен Лаймутис Гянис, возглавлявший газету с августа 2016 года – правление предъявило ему претензии по результатам работы.

BNS

Метки: Lietuvos žinios, Виргиниюс Шмигельскас, Литва