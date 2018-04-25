Географический центр Европы выставят на аукцион

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В начале осени Географический центр Европы, находящийся недалеко от Вильнюса, будет выставлен на публичный аукцион, так как объект в настоящее время находится в запустении и не оправдывает ожиданий туристов.

«Я приветствую эту идею, потому что если будет вложен частный капитал, бизнес постарается максимально использовать этот объект и сделать его привлекательным. Жаль, что органы местной власти не воспользовались этой возможностью, и думаю, что бизнес это сделает», – сказал министр экономики Виргиниюс Синкявичюс в интервью радиостанции Žinių radijas.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что Вильнюсский районный муниципалитет не смог воспользоваться возможностями этого объекта для повышения привлекательности региона и поощрения туризма.

В конце 2012 года Министерству экономики Литвы не удалось сдать в аренду этот объект. Министерство в то время заявило, что конкурс долгосрочной аренды центра не удался, так как участников не было совсем.

Министерство планировало сдать центр в аренду на десять лет. Было предложено арендовать здания туристического обслуживания и проведения мероприятий, а также площадку и знак присоединения Литвы к Европейскому союзу, другое движимое и недвижимое имущество.

Комплекс Географического центра Европы расположен в дер. Гирия, в 26 км от Вильнюса.

Месторасположение Географического центра Европы в 1989 году было установлено учеными Французского национального географического института.

24 мая 1997 года был открыт камень, обозначающий Географический центр Европы, а в 2004 году скульптор Гядиминас Якубонис соорудил памятник – белую гранитную колонну с короной звезд наверху.

Информация «ЛК», BNS