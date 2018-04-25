Географический диктант в Литве

11 ноября с.г. Русское географическое общество проводит ежегодную международную образовательную акцию «Географический диктант».
Организаторы — Ассоциация учителей русских школ Литвы, Русский культурный центр при поддержке Посольства Российской Федерации в Литовской Республике.Ассоциация учителей русских школ Литвы
Место проведения: Русский культурный центр (ул. Бокшто, 4). Начало в 11:30.
Подробную информацию о мероприятии можно получить на официальном сайте «Географического диктанта» — www.dictant.rgo.ru