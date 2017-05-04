Христос воскресе!

По популярности в народе великомученик Георгий занимает одно из первых мест среди христианских святых, уступая лишь, пожалуй, Николаю Чудотворцу. Доказательств этому множество.

Во-первых, распространенность имени. У нас его тезками являются Егорий и Юрий (от древнерусского варианта Гюрьги), у литовцев Юргис, по-польски – Ежи, Иржи по-чешски, по-немецки – Георг, Жорж у французов и Джордж у ангоязычных народов, Хорхе в Испании и Латинской Америке, Юрген у шведов. Георгия любят даже мусульмане. У них его имя звучит как Джерджис. Почитание это пришло от арабов-христиан к исповедующим ислам соплеменникам. В апокрифической арабской «Истории пророков и царей» рассказывается, что он был учеником одного из апостолов Исы (так арабы зовут Иисуса). Царь Мосула многократно подвергал его пыткам и казням, но Аллах воскрешал Джерджиса-Георгия.

Во-вторых. Так как о великомученике не сохранилось никаких достоверных сведений, в народе возникло множество преданий и легенд. Их было так много, что папа Геласий I (V век) называл их еретическими и считал, что Георгий из тех святых, кто больше известен Богу, чем людям. Но к преданиям мы еще вернемся.

В-третьих, о популярности святого говорит множество гербов, на которых он изображен. Это и наш литовский Витис, и белорусский Пагоня. В их основе лежит герб Великого княжества Литовского, один из древнейших в Европе. Георгий изображен на государственных символах Москвы и Грузии, в гербах г. Невеля на Псковщине и Подляского воеводства в Польше. Георгиевский крест (красный на белом фоне) на флагах Грузии и Англии. А вспомните солдатскую награду за выдающуюся храбрость в бою.

Своим покровителем его считали рыцари и крестьяне (georgios – греч. «земледелец»). На вешнего Георгия (6 мая по н. ст.) впервые выгоняли скот после зимы, отслужив предварительно молебен. В этот день, в народе его называют Юрьевым, до времен царствования Бориса Годунова крестьяне могли переходить к другому помещику.

Множество Георгиевских (Юрьевских) храмов и монастырей разбросано по всему миру. Древнейший был построен в Грузии, где Георгия особо любят и считают родственником равноапостольной Нины, в 335 г.

У нас в местечке Гейсишкес тоже есть Свято-Георгиевская церковь. В середине XIX века в селе Юрьеве в трех десятках верст от Вильнюса проживало около тридцати семей выходцев из-под Гродно. Тогда они поставили небольшую на сто человек церковь во имя Георгия Победоносца. Шло время, Юрьево стало Гейсишками, а на рубеже XIX и XX веков здесь поселилось более ста семей с Волыни. До сих пор их потомки здесь и в соседних селах и живут. Правда, последнее поколение почти все перебралось в столицу – работы-то на селе нет. Но на престольный праздник и на родительские субботы приезжают. И не только на праздник. Помогают содержать храм. Полтора века простоял на Георгиевской церкви старый крест. Несколько лет назад силами прихожан и молитвами настоятеля о. Александра заменены и купол, и крест. Сами сконструировали, сами сделали, сами поставили.

6 мая, в день памяти великомученика они опять соберутся под сводами своей церкви, чтобы помолиться покровителю земледельцев, коими были их предки.

А что мы знаем о самом Георгии? Родился он в христианской семье в Каппадокии (совр. Турция). Отец его принял мученическую смерть за Христа, когда сам Георгий был еще ребенком. Служил тысяченачальником у императора Диоклетиана (284 – 305). Был отважным воином и прекрасным полководцем, несмотря на молодой возраст. Красив, талантлив, храбр, умен, честен и добр. Узнав, что патрон собирается учинить гонение на его единоверцев, пытается отговорить его от этого. Но император сам требует от Георгия отречения от веры. Страшные многодневные мучения терпит молодой воин. Глядя на его подвиг, жена Диоклетиана императрица Александра исповедует Христа. «Отсечь! Отсечь головы! Обоим отсечь!» – был приговор разгневанного монарха. И Георгий, помолившись в последний раз, со спокойной улыбкой положил голову на плаху. Было это 23 апреля (6 мая по н. ст.) 303 г.

И напоследок одно из преданий о Георгии, сюжет которого вошел в иконографию и геральдику. В городе Лаосии (Гевале Нагавае, Агаве, Бейруте – в разных редакциях по-разному) завелся змей. И пожирал этот змей детей горожан. И вот очередь дошла до царской дочки. Сидит она на берегу озера, куда обычно чудовище приходило за своими жертвами, ждет своего часа. Но тут появляется воин Георгий и призывает девушку уверовать в Христа, молитвой укрощает явившегося гада ползучего, и царевна ведет рептилию в город, обвязав по шее своим поясом. После этого все горожане принимают крещение, а змия Георгий убивает. Сюжет этот носит название «Чудо Георгия о змие». Сказка – ложь, да в ней намек. Издревле христиане видели в этом сюжете иносказание, по которому змий – это язычество, диавол, а царевна – Церковь, нуждающаяся в защите.

В нашем календаре четыре дня памяти великомученика Георгия. И один из них 6 мая, в эту субботу.

Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви

Метки: N18 (1158) 4 мая, религия