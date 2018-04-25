Германии грозит дефицит наличных денег из-за забастовки инкассаторов

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В среду, 2 января, в Германии началась забастовка инкассаторов, которая может обернуться дефицитом наличных средств в банкоматах. Как сообщает Deutsche Welle, инициатором забастовки стал профсоюз Verdi, по призыву которого к протесту могут присоединиться 12 тысяч сотрудников сферы, связанной с оборотом денежных средств и ценных бумаг.

Основное требование профсоюза заключается в повышении зарплаты инкассаторов на 250 евро в месяц. Кроме того, представители Verdi заявляют о необходимости в ближайшие два года уравнять оплату труда инкассаторов в восточной (1800-2400 евро) и в западной (2200-2900 евро) части Германии.

Начавшаяся в среду забастовка может обернуться серьезными проблемами для банков и магазинов, поскольку опустевшие за время рождественских праздников банкоматы не будут пополнены наличными. Кроме того, забастовка, вероятно, нарушит график изъятия выручки в магазинах, предупредили в профсоюзе.

В то же время в отраслевом союзе работодателей заявили, что поступление наличных не будет прервано, и дефицит наличности стране в ближайшие дни не грозит, поскольку в канун нового года в банкоматы были доставлены деньги.

Ожидается, что переговоры протестующих с работодателями продолжатся 3 и 4 января.

NEWSru.com