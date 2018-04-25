Германия – для иностранцев лучшая

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Лучшей страной мира для проживания иностранцев в 2018 году была признана Германия. Об этом свидетельствуют данные опроса Expat Explorer, проведённого по заказу HSBC компании YouGov.

Иммигранты отметили, что после переезда в Германию у них улучшился баланс между работой и личной жизнью, а также они высоко оценили общий подход к работе и отсутствие страха быть уволенным.

На втором месте оказался Бахрейн, который за год поднялся сразу на 10 позиций. Бахрейн предлагает иммигрантам привлекательные финансовые условия. Компании готовы платить за переезд в эту страну, включая, помимо собственно зарплаты, субсидии на перелёт и оплату жилья.

Третье место в рейтинге, несмотря на неопределённость, связанную с выходом страны из ЕС, занимает Великобритания. Приезжие говорят о хороших перспективах для личностного и профессионального роста, а также высоких зарплатах и хорошем соотношении между временем, проведённым на работе, и временем для общения с семьёй.

В пятёрку также вошли ОАЭ и Швейцария.

rg-rb.de