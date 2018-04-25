Германия инвестирует в Пабрадский полигон под Вильнюсом миллион евро

🔊 Воспроизвести

Германия инвестирует миллион евро в модернизацию полигона в Пабраде (недалеко от Вильнюса), оборудуя многофункциональное стрельбище, сообщило в понедельник министерство обороны Литвы.

Как говорится в сообщении, эти средства будут направлены на оборудование движущихся мишеней и технологию оценки.

Оборудование будет предназначено для боевых стрельб танков и бронированной техники во время маневров.

Договор о финансировании этого приобретения на минувшей неделе подписали вице-министр обороны Литвы Гедрюс Еглинскас и государственный парламентский секретарь министерства обороны Германии Петер Таубер.

Германия возглавляет дислоцированный в прошлом году в Литве международный батальон НАТО.

«Инвестиции Германии в долгосрочную безопасность Литвы демонстрируют серьезный и ответственный подход Германии к важности Сил передового базирования НАТО и их нахождению в Литве. Мы благодарны правительству Германии за поддержку», – цитируются в пресс-релизе слова Г. Еглинскаса.

Литва должна внедрить упомянутое оборудование до декабря 2019 года.

Германия — один из важнейших партнеров Литвы в оборонной сфере. Литва приобретает немецкие боевые машины пехоты, самоходные гаубицы. БТР.

Немцы также участвуют в миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО, офицеры этой страны служат в штабе НАТО в Вильнюсе.

В дислоцированном в Рукле Международном батальоне НАТО служат 600 военных. В октябре Литва и Германия также подписали договор, согласно которому бригада вооруженных сил Литвы Gelezinis Vilkas причислена одной из германских дивизий.

К 2021 году Литва планирует расширить полигон в Пабраде так, чтобы на нем могло тренироваться подразделение размера бригады из нескольких тысяч военных. Сейчас он может разместить для тренировок около 500 военных.

BNS