Германия лишит гражданства за дачу ложных сведений при его получении

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Если прежде срок давности за дачу ложных показаний при получении немецкого гражданства был на отметке 5 лет, то новый законопроект, представленный МВД страны, предусматривает лишение гражданства, если подлог обнаружен в течение 10 лет после его получения.

Госсекретарь внутреннего ведомства Хельмут Тайхман сообщил эту новость местным СМИ, сообщает АЗЕРТАДЖ. Отметим, что в последние годы участились случаи обнаружения властями ложных сведений, предоставленных заявителями при обращении за гражданством ФРГ.