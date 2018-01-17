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Германия передает Литве акт о восстановлении независимости от 16 февраля 1918 года

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 17, 10:00   |   Комментариев: 0

В среду представители Германии официально передадут Литве Акт о восстановлении независимого государства от 16 февраля 1918 года.

Торжественный протокол передачи в Президентском дворце подпишут главный архивариус Литвы Рамоюс Крауялис и глава политического архива МИД Германии Эльке фон Бёзелагер.

В церемонии также примет участие посол Германии Ангелика Фитс, близкие подписантов акта независимости.

После официальной передачи документ будет доставлен в находящийся в столице Дом подписантов, в воскресенье музей начнет экспонировать его публично.

Акт независимости будет находиться в той комнате, где двадцать членов Совета Литвы под председательством Йонаса Басанавичюса 16 февраля 1918 года подписали этот документ.

Готовясь принять документ, Дом подписантов обновил музейную экспозицию.

В прошлом году Литва и Германия подписали договор, согласно которому акт передает Литве на срок максимум пять лет, с ежегодным продлением срока хранения. Соглашение предусматривает, что документ может экспортироваться и в Каунасе, когда этот второй по величине город страны станет Европейской культурной столицей.

Написанный от руки текст постановления 16-го Февраля на литовском и немецком языках с подписями 20 сигнаторов обнаружил в Дипломатическом архиве Берлина в конце марта профессор Университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис.

BNS

Метки: 

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