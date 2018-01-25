Германия передала Литве Акт о восстановлении независимости

Представители Германии официально передали Литве Акт о восстановлении независимого государства от 16 февраля 1918 года.

Торжественный протокол передачи в Президентском дворце подписали главный архивариус Литвы Рамоюс Крауялис и глава политического архива МИД Германии, профессор Эльке фон Безелагер.

В церемонии также приняли участие президент Литвы Даля Грибаускайте и посол Германии Ангелика Фитс, близкие сигнаторов акта независимости.

«Это наша гордость нашим народом, нашей историей, гарант нашего единства и нашего будущего», – сказала президент.

После официальной передачи документ был доставлен в находящийся в столице Дом сигнаторов, с минувшего воскресенья музей начал экспонировать его публично.

Акт независимости находится в той комнате, где двадцать членов Совета Литвы под председательством Йонаса Басанавичюса 16 февраля 1918 года подписали этот документ.

Готовясь принять документ, Дом сигнаторов обновил музейную экспозицию.

В прошлом году Литва и Германия подписали договор, согласно которому Германия передает акт Литве на срок максимум пять лет, с ежегодным продлением срока хранения. Соглашение предусматривает, что документ может экспонироваться и в Каунасе, когда этот второй по величине город страны станет Европейской культурной столицей.

Написанный от руки текст постановления 16 Февраля на литовском и немецком языках с подписями 20 сигнаторов обнаружил в Дипломатическом архиве Берлина в конце марта прошлого года профессор Университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис.

Метки: N4 (1196) 25 января, Акт о восстановлении независимого государства, Людас Мажилис