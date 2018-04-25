Германия передала Украине древнюю грамоту Петра I

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Статс-секретарь МИД ФРГ Вальтер Линднер передал послу Украины в Германии Андрею Мельнику датированную 1708 годом грамоту российского царя Петра I о назначении Киевского митрополита. Церемония состоялась в германском МИД в Берлине.

Утверждается, что в документе Петр I подтверждает назначение митрополита. В грамоте также описываются его права и положение киевской митрополии.

В свою очередь посол Андрей Мельник сообщил в Twitter, что в грамоте царь Петр просил митрополита Киевского Иосифа Кроковского не склоняться в сторону Вселенского патриарха.

«Как символично: на днях она познакомится с нашим Томосом», – отметил украинский дипломат.

Как заявили в МИД ФРГ, оригинальный документ с 1950-х годов находился в библиотеке Института по изучению истории Восточной Европы и страноведения Тюбингенского университета.

По данным историков, грамота еще в 1931 году находилась в Национальной библиотеке имени В. И. Вернадского в Киеве. Германо-украинская группа экспертов пришла к выводу, что грамота с высокой долей вероятности как военная добыча была увезена нацистами в 1941 году из Киева в Германию.

МИД ФРГ содействовал изучению документа группой исследователей из ФРГ и Украины. Работа велась с июля по октябрь 2016 года в архивах Киева, Берлина, Тюбингена и Фрайбурга-им-Брайсгау.

Министр по науке, исследованиям и искусству федеральной земли Баден-Вюртемберг Терезия Бауэр по согласованию с внешнеполитическим ведомством ФРГ и Тюбингенским университетом приняла решение передать документ Украине. Об обстоятельствах попадания в библиотеку известно лишь, что его приобрел для университета в конце 1950-х годов профессор Вернер Маркерт, основатель и первый директор Института по изучению истории Восточной Европы и страноведения.

korrespondent.net