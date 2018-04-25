Германия построит терминалы для приема сжиженного газа из США

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Германия намерена построить по меньшей мере два терминала для приема сжиженного природного газа. Об этом во вторник, 12 февраля, на немецко-американской конференции в Берлине заявил министр экономики Германии Петер Альтмайер, сообщает Der Spiegel.

Оба терминала будут построены на севере страны. Издание отмечает, что сейчас обсуждаются локации Брунсбюттель, Стаде и Вильгельмсгафен.

Кроме того, по данным Минэнергетики Германии, должны быть скорректированы рамочные условия для строительства соответствующей инфраструктуры.

На данный момент в Германии нет своих СПГ-терминалов, но из-за отказа от атомной энергетики и добычи угля в будущем она все больше будет полагаться на природный газ. Сейчас он поступает в страну в основном из Нидерландов, России и Норвегии.

Тем временем США хотят расширить торговлю сжиженным газом и рассматривают Европу как рынок для расширения экспорта. Трамп неоднократно высказывался против российского газопровода Северный поток-2.

Альтмайер отметил, что в связи с энергетической реформой и сокращением импорта из Северного моря, Германия «заинтересована в диверсификации поставок газа».

Ранее немецкие СМИ со ссылкой на Альтмайера писали, что Германия готова пойти на встречу США в споре по Северному потоку-2 и увеличить импорт американского газа.

Однако сегодня стало известно, что Берлин разделяет три вопроса о расширении числа поставщиков газа: за счет США, транзита через Украину и по российскому газопроводу.

korrespondent.net