Германия продлила контроль на границе с Австрией

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Германия продлевает еще на полгода действие контроля на границе с Австрией. Как заявил представитель министерства внутренних дел ФРГ, продление вступит в силу через месяц и будет действовать до 11 ноября 2019 года.

Уведомление об этом решении Берлина отправлено Европейской комиссии, а также правительствам стран Евросоюза.

Контроль на границе с Австрией был введен в 2015 году в соответствии с Шенгенским пограничным кодексом на фоне недостаточной защиты внешних границ Евросоюза, в результате которой до сих пор наблюдается усиленная нелегальная миграция в Германию, отмечается в заявлении.

По данным полиции, в период с ноября 2018 года по февраль 2019 года на австрийско-германской границе были задержаны около 950 человек. Кроме того, указал представитель МВД, в последнее время возросла потенциальная опасность нелегальной миграции по средиземноморскому и балканскому маршрутам. В ближайшее время, по его словам, Германии не приходится также рассчитывать и на сокращение случаев повторной нелегальной миграции.

Ранее сообщалось, что Австрия вслед за США и Венгрией выйдет из глобального пакта ООН о миграции.

korrespondent.net