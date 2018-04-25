Германия увеличила экспорт автомобилей с «грязными» дизельными двигателями — их «сбрасывают» в страны Восточной Европы

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Подержанные автомобили с дизельными двигателями, которые в Германии из-за «дизельгейта» перестали пользоваться популярностью и перешли в категорию трудно продаваемых, теперь стремительно экспортируются в страны Восточной Европы.

Дилерам все труднее реализовывать их на внутреннем рынке, а вот на бывшем постсоветском пространстве и с странах бывшего социалистического лагеря интерес к ним не ослабел.

Экспорт дизельных автомобилей из Германии в течение года увеличился более чем на 20,5%, до 239 541 автомобиля, говорится в новом исследовании авторынка, проведенном отделением прикладной логистики Университета Вюрцбург-Швайнфурта совместно с Ассоциацией европейского бизнеса.

Поставки «дизелей» резко выросли на Украину. Эта страна оказалась на первом месте среди всех импортером машин с дизельными агрегатами — за последний год прирост составил 136%.

На втором месте оказалась Хорватия с ростом поставок на 89,6%.

Третье место досталось Болгарии (+27,7%).

В списке стран, с удовольствием импортирующих автомобили с запрещенными в Германии дизельными двигателями с нормами выхлопа Евро-4 и ниже, также Румыния (+26,8%), Словения и Чехия.

Аналитики отмечают, что в менее развитых европейских странах подержанные дизельные автомобили из Германии с «грязными» выхлопами интересны автомобилистам в других странах прежде всего потому, что цены на них достаточно низкие, сообщает «Автостат» .

А современные «улучшенные» дизельные машины находят покупателей на более требовательных рынках Испании, Австрии и Франции.

На рынках с высоким уровнем экологической грамотности экспорт дизельной техники из Германии снижается. Так, поставки в Норвегию сократились на 26,6%, в Швейцарию – на 18,7%, а в Финляндию – на 9%.

В ближайшие годы не только Германия, но и другие страны Западной Европы также планируют ввести более строгие нормы и ограничения для автомобилей с дизельным двигателем, так что тенденция «сбрасывать» старые дизели за границу лишь усилится.

Напомним, глобальное противодействие в Германии использованию дизельных моторов на легковых машинах было вызвано «дизельгейтом» — раскрытием в 2015 году обмана Volkswagen Group, установившей специальное программное обеспечение для занижения данных о выбросах на 11 млн автомобилей.

Популярность дизельных машин в Европе стала резко снижаться — продажи новых дизельных машин падали, а парковки автосалонов, торгующих подержанными машинами, оказались забиты сотнями тысяч дизельных автомобилей. Эти машины стали скупать перекупщики для вывоза в страны, где к дизельным двигателям относятся терпимо.

Доля дизельных автомобилей в общем производстве автомобилей в Европе все сокращается и к 2025 году может составить лишь 27% от общего количества авто (в 2015 году было 52%).

NEWSru.com