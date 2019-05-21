Германия вернет Израилю архив Кафки

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21 мая в резиденции посла Израиля в Берлине состоится торжественная церемония передачи Национальной библиотеке в Иерусалиме похищенного в 2010 году архива Франца Кафки. Тем самым будет поставлена точка в долгом юридическом разбирательстве.

Несмотря на то, что Кафка считается одним из наиболее значимых писателей XX века, при жизни его практически не печатали, считая его произведения шокирующими. Он завещал свой архив другу – Максу Броду, попросив сжечь его рукописи. Брод нарушил это распоряжение и начал публиковать книги Кафки. «Выполнить просьбу моего друга было бы преступлением», – говорил он.

В 1939 году Брод бежал из Европы в Палестину и вскоре познакомился с Эстер Хофа, которая стала его секретаршей. В 1968 друг Кафки умер, завещав архив Эстер.

В 2010 году архив похитили из квартиры Хофа, а три года спустя двое израильтян пытались продать его материалы литературному архиву Германии. Архивисты обратились в полицию.

Дочери Эстер и Национальная библиотека Израиля обратились в суд, чтобы добиться возвращения архива. Разбирательство продолжалось несколько лет, но в конечном итоге иск был удовлетворен, на том основании, что это соответствует воле Брода.

NEWSru.com.il