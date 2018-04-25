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Германия выходит из миссии «София»

Фото из открытых источников

Берлин выходит из европейской миссии «София» по патрулированию Средиземного моря.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщило ответственное лицо минобороны страны. Германия приняла такое решение в связи с жесткой антимиграционной политикой Рима. По договоренности, все спасенные мигранты с кораблей «Софии» доставляются в итальянские порты. Однако новое правительство в Риме заявило, что его страна не намерена в одиночку принимать спасенных в море беженцев.

Напомним, что операция «София» началась в 2015 году и в рамках этой миссии корабли ВМС стран Евросоюза (а в ней участвуют 25 стран ЕС) проводят гуманитарные операции в международных водах у побережья Ливии. За время ее проведения были спасены около 50 тысяч мигрантов и задержаны более 150 незаконных перевозчиков.

В настоящее время от Германии в море патрулирует фрегат «Аугсбург». Он будет находиться у берегов Ливии лишь до начала февраля.

azertag.az

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