Германия выходит из миссии «София»

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Берлин выходит из европейской миссии «София» по патрулированию Средиземного моря.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщило ответственное лицо минобороны страны. Германия приняла такое решение в связи с жесткой антимиграционной политикой Рима. По договоренности, все спасенные мигранты с кораблей «Софии» доставляются в итальянские порты. Однако новое правительство в Риме заявило, что его страна не намерена в одиночку принимать спасенных в море беженцев.

Напомним, что операция «София» началась в 2015 году и в рамках этой миссии корабли ВМС стран Евросоюза (а в ней участвуют 25 стран ЕС) проводят гуманитарные операции в международных водах у побережья Ливии. За время ее проведения были спасены около 50 тысяч мигрантов и задержаны более 150 незаконных перевозчиков.

В настоящее время от Германии в море патрулирует фрегат «Аугсбург». Он будет находиться у берегов Ливии лишь до начала февраля.

azertag.az