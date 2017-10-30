Германская Continental инвестирует в завод в Каунасе 95 млн. евро

Германский гигант автомобильных компонентов Continental намерен построить в Литве завод, в который инвестирует 95 млн. евро. Это будет крупнейшая инвестиция с нуля в истории Литвы.

На новом заводе электронных компонентов планируется трудоустроить 1 тыс. человек, сообщило поощряющие инвестиции агентство Investuok Lietuvoje . Представитель по связям с общественностью агентства Эгидиюс Юргялёнис сообщил BNS , что пока место строительства завода не раскрывается.

“Строительство первого завода Continental в Литве является важной частью нашей стратегии в Европе”, – отмечает в пресс-релизе руководитель 28-ми заводов Continental Ганс-Юрген Браун.

“Решение Continental обосноваться в Литве, может стать существенным переломом, который заставит обратить внимание на Литву не только производителей автомобилей, но и прочих крупных поставщиков компонентов”, – отметил гендиректор Investuok Lietuvoje Мантас Катинас.

Руководитель Каунасского завода Шайан Али отметил, что производство планируется начать до середины 2019 года .

Continental будет производить в Каунасском районе системы безопасности для пассажиров и смарт-системы помощи водителям – элементы контроля за дверьми и сиденьями, смарт-системы по затемнению автомобильных окон, сенсоры поддержания скорости и передние радары для функции автоматической остановки.

Выручка созданной в 1871 году Continental в прошлом году составила 40,5 млрд. евро. В 56 странах мира на ее предприятиях работает 227 тыс. человек.

Другой гигант немецкого автопрома Hella в середине октября в Каунасской свободной экономической зоне начал строительство завода стоимостью 30 млн. евро.

BNS

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