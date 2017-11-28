Германская Festo продолжает расширение в Каунасе (СМИ)

Центр услуг автоматизированных решений производителя промышленного оборудования и систем автоматизации Festo в Каунасе расширяется и переселяется в новые помещения. Компания начинает новую волную отбора работников, сообщила литовская деловая газета “ Verslo zinios.

“Центр услуг нашей группы в Каунасе является крупнейшим из таких центров в Европе. Сейчас здесь работают более 300 человек, когда мы завершим нынешний этап расширения, надеемся, что количество работников превысит 500”, – отмечает директор Festo в Финляндии и Балтийских странах Пекка Парикка.

В центре услуг работают специалисты по финансам, информационным технологиями, ведению документации, маркетингу, инженерии, их услуги предоставляются компаниям группы Festo.

BNS напоминает, что Festo работает в Литве с 1992 года.

Во всем мире в группе работают около 19 тыс. человек, количество ее клиентов достигает 300 тысяч. За год компания создает около 100 новых продуктов, сейчас у нее более 2,6 тыс. патентов, большинство из них – наиболее прогрессивные системы автоматизации, включая технологию бионического обучения.

BNS

Метки: Festo, Литва