Германская группа Homanit собирается строить в Литве завод по переработке древесины

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Германская компания по производству древесноволокнистых плит Homanit Holding, которая собиралась купить предприятие одной из крупнейших в Литве групп по переработке древесины Grigeo, планирует построить в Литве свой завод древесноволокнистых плит.

Агентство по развитию зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje сообщило, что группа Homanit в течение трех лет намерена инвестировать под Вильнюсом 115 млн евро и создать 440 новых рабочих мест.

Как сообщается, решение германской компании строить завод в Литве обусловлено ростом спроса местных производителей мебели, которым Homanit сейчас поставляет свою продукцию с двух заводов в Польше.

«Литва и Польша — крупнейшие поставщики шведской сети по торговле мебелью Ikea. Затраты на доставку сырья из Польши сбивали прибыль производителей мебели, а новый завод поможет решить эту проблему. Половина нашей продукции будет предназначаться для удовлетворения потребностей местных производителей, а остальное будет поставляться заказчикам во всем мире», — сказал директор Homanit Lietuva Андрюс Остраускас.

По его словам, в течение двух лет ожидается более 360 млн евро новых инвестиций в литовский рынок производства мебели.

Осенью 2017 года Homanit Holding и производитель ДВП и гигиенической бумаги Grigeo подписали протокол намерений о покупке компании Grigeo Baltwood. В течение полутора лет немецкая компания планировала инвестировать 65 млн евро. Однако в феврале прошлого года Grigeo сообщила, что протокол расторгнут, потому что на предприятии в Григишкес нет места для расширения.

В первом полугодии 2018 года выручка группы Homanit увеличилась на 11% до 143 млн евро, а чистая прибыль за год упала в 3,5 раза до 1,6 млн евро.

BNS