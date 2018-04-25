Герои анимационной комедия «Три богатыря» возвращаются на киноэкраны!

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Недолгое время богатыри Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец жили спокойно. На этот раз князь поручает им важную задачу государственного значения — из-за моря океана привезти истинную наследницу престола — прекрасную принцессу.

В княжестве большое беспокойство – заболел князь! Кто может честно и справедливо править страной, если Его Величество постигнет страшная трагедия? Кого лучше выбрать? Родственника, друга, а, может, заморскую принцессу? Вот какая проблема, которую необходимо срочно решить!

И пронесся слух, что князь на троне хотел бы видеть родственницу – племянницу Забаву, которую в плену держит злой Василий. Похоже, он вообще не собирается отпускать принцессу; мало того, он сам хочет править княжеством. Вот здесь приключение и начинается. Даже самая смелая княжеская армия слишком слаба, чтобы справиться с мощью Василия. В этой ситуации руку помощи князю протянули три известных героя: Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец.

Эта троица неоднократно доказывала, что она не боится никаких трудностей. Они храбро противостояли Шамаханской царице, путешествовали в далекие края и даже на морском дне прекрасно справились с порученной им спасательной миссией. Таким образом, три героя и самый главный дворцовый конь Юлий снова отправляются в путешествие, полное приключений и опасности — как можно скорее привезти настоящую наследницу престола!

Веселая анимация как всегда полна остроумных диалогов и безумных приключений – «Три богатыря и наследница престола» со всеми любимыми героями в литовских кинотеатрах с 1 февраля.

«Три богатыря и наследница престола»

Премьера в Литве: 1 февраля 2019 г.

Режиссер: Константин Бронзит

Страна: Россия

Продолжительность: 90 мин.

Возрастной ценз: N7

Информация „Garsų pasaulio įrašai“