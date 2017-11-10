ГИБАЭ Литвы анализирует предоставленные Минском стресс-тесты БелАЭС

Литовская Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) начала рассматривать представленные Белоруссией выводы стресс-тестов строящейся в Островце, что рядом с Вильнюсом, Белорусской АЭС (БелАЭС). Литовское правительство утверждает, что стресс-тесты не решают существенных проблем станции, поскольку они были проведены не в полном объеме и не по европейской методологии.

Посольство Республики Беларусь в Литве сообщило, что подготовленный в октябре отчет стресс-тестов передан Еврокомиссии и опубликован. В выводах говорится, что станция полностью соответствует высшим международным стандартам безопасности, принятым после аварии на Фукушимской АЭС в 2011 году.

Представитель ГИБАЭ по связям с общественностью Аста Менсоне сообщила BNS, что выводы будут рассматриваться вместе с Евросоюзом. Она отметила, что пока не ясно, когда будет представлено мнение инспекции по стресс-тестам.

В 2016 году стресс-тесты провела компания “Атомпроект”, являющаяся дочерним предприятием основного подрядчика АЭС “Росатома”

Кабмин Литвы ранее заявлял, что стресс-тесты станции не отвечают на все вопросы, и требует, чтобы тесты были выполнены по методологии ЕС.

Литва является основным критиком БелАЭС – она намерена блокировать импорт электроэнергии с этой станции и таким образом осложнить дальнейшее строительство.

BNS

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