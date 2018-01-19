В Литве никто не подсчитывает население из-за отсутствия необходимости: жители, оставаясь гражданами своей страны, мобильны и глобальны – работа трансатлантических масштабов, да и в саму Литву стремится множество высококлассных специалистов. Страна превратилась в громадную стартап-площадку, а изобретения приносят миллионные прибыли и создают тысячи рабочих мест по всему миру. Выход на пенсию, как и сама пенсия, отменены одновременно со значительным снижением налогов. Отменена должность президента, нет министров, парламент ушел в историю, за законом следит специальный новый орган – Комиссия генерального благополучия.

После темного десятилетия

Американское агентство Bloomberg ежегодно выпускает некий календарь пессимиста, в котором на год, или даже на десятилетие вперед, предсказывает самые невероятные события в мире. Причем – в негативном ключе. Все самое плохое, что может случиться. Такой гид основан не просто на фантазиях, а на реальных перспективах, которые уже сейчас есть в зачатке, но могут и не развиться. «Литовский курьер» в позапрошлом выпуске пофантазировал на эту же тему, представив календарь потрясений, которые могут произойти уже в следующем десятилетии. А поскольку может случиться как плохое, так и хорошее – и точно никогда не бывает, чтобы было только что-то одно – то в этом выпуске решено поговорить обо всем хорошем, что, мы надеемся, если и не произойдет в полном объеме, то случится хотя бы частично. Ну а чтобы не ломать сюжетную линию, то пусть это все хорошее начнется после десятилетия событий, описанных в нашем «гиде пессимиста» («Гид пессимиста»: Литва 2028» ) Итак.

Амнистия

После кризиса государственности, роспуска парламента, хаоса в обществе и фактического превращения Литвы в полицейское государство в 2028 году решено кардинально менять модель управления страной. Инициатива – снизу. Несмотря на неразбериху внутри страны, за ее пределами выходцы из Литвы изобретают несколько получивших всемирную известность продуктов, которые меняют всю интернет-индустрию. Группа программистов, инженеров и управленцев отказывается продавать удачный стартап мировым компаниям, несмотря на предложение, которое способно было обеспечить безбедную жизнь как их, так и их родственников с потомками на несколько поколений вперед.

Решение оказалось правильным: изобретенный продукт за несколько лет разрастается до таких масштабов, что приносит компании выходцев из Литвы доходы, которые сопоставимы с бюджетом Литвы на пять лет. Группа возвращается в Литву и объявляет, что успех нескольких человек может стать общим успехом всей страны. Перенос бизнеса в Литву за счет налогов с оборота компании становится золотой жилой для бюджета, а поступления в разы превышают далекие евродотации 2004-2022 годов. Напряжение спадает, профицит бюджета позволяет восстановить благосостояние населения, а к 2028 году группа решает идти во власть.

После победы «всухую» и приходит решение кардинально менять модель управления страной. Несмотря на протесты старой политэлиты и призывы оппозиционного почти 50-летнего Габриэлюса Ландсбергиса сохранить Конституцию в первоначальном виде, на референдуме ее меняют до неузнаваемости. Решено отказаться от должности президента, отменить правительство и парламент. Главными контролерами становятся члены Комиссии генерального благополучия. Первый ее указ – всеобщая экономическая амнистия. Привыкших жить «в тени» жителей призывают открыть и задекларировать все свои доходы, показать деятельность, при гарантии, что «незаконно нажитое имущество» конфисковано не будет.

Власть полисам

Члены комиссии – лишь надзиратели. Основная власть передается самоуправлениям, которым позволено менять даже налоги в черте своего округа. Взята такая же модель, как в Швейцарии. В Литве начинается гонка городов за население и инвестиции, которую спровоцировал Шяуляй. Именно он первым привлекает мирового лидера по производству автомобилей, а к 2028 году мир практически полностью пересаживается на электромобили Tesla, которые так мечтали заманить в 2016-2017 годах. Приход Tesla – это строительство гигафабрики и создание десяти тысяч рабочих мест, это лаборатория новейших разработок, которые диктуют моду всему миру, это десятки смежных сфер, которые дают толчок всей экономике, после чего Шяуляй становится главным городом страны.

Снизив налоги до минимума, спустя несколько лет тяжелых переговоров, свое слово берет Клайпеда. Порт становится частью китайского Нового шелкового пути, а объемы товарооборота столь значительные, что за короткий срок строится глубоководный внешний порт.

Он работает на «трех слонах»: как звено Нового шелкового пути, на гигантский белорусский технопарк под Минском «Великий камень», на грузопоток с российского Северного морского пути, который к 2030 году становится выгодной альтернативой традиционному, через Суэцкий канал. Нет-нет, этого не может быть чисто географически – Северный морской путь огибает Скандинавию.

Так и было, пока для ускорения грузопотока не был реализован амбициозный проект судоходного канала из российского города Кемь, что у Белого моря, до финского Оулу на побережье Ботнического залива. Длина канала – 430 км, это многомиллиардный проект, но он окупился, сократив путь в Европу на пару тысяч километров сурового Северного пути, закованного льдами, который приходится пробивать атомными ледоколами. В итоге Клайпеда становится одной из точек остановок танкеров и плавбаз.

«Прилив мозгов»

После того как по всей стране начали открываться офисы трансатлантических компаний, существенно изменился состав населения Литвы. В городах трудоустроены китайцы, филиппинцы, пакистанцы, звучит как английская речь, так и языки азиатского региона. «Литовский курьер» начинает выходить и на китайском языке и называется «立陶宛快遞».

Многоязычный котел заставляет облегчить требования. Никто не запрещает многоязычные таблички и провинциально не стремится ограничивать использование иных языков. Сами литовцы также живут то в Литве, то в других странах и городах, где работают. Размер населения никто не считает после того, как в стране постоянно стало находиться по пять миллионов человек. В Комиссию генерального благополучия, кроме этнических литовцев, входят украинец, датчанин, араб и нигериец.

Отмена пенсий

Гонка городов за инвесторов и снижение налогов приводят к отмене социальных пособий. Исчезают такое понятие, как пенсия, и сам выход на пенсию. Жители сами решают: сколько накопить и когда перестать работать. Благосостояние это позволяет. Правда, отмена резко увеличивает цены, но итоговые расходы удивительным образом не оказываются выше, чем в далеком и темном 2018 году, когда государство забирало по 60% доходов через налоги, выплаты в «Содру», акцизы и всякие налоги на добавленную стоимость на продукты в магазинах. Дорожает и медицина, которая становится полностью платной и коммерческой, но бесконтрольный рост сдерживается прорывами в обосновавшихся в Литве лабораториях по разработке новейших лекарств и вакцин.

Музей армии

К 2038 году в Литве открывается музей армии, которой к тому моменту уже не существует. В нем как напоминание обществу о бессмысленных тратах выставлены закупленные в 2018 году норвежские ракетные системы NASAMS, бронетранспортеры Boxer и прочие атрибуты варварской гонки вооружений конца второго десятилетия XXI века. На виртуальной экспозиции в трехмерном изображении свои истории рассказывают призывники 2018 года, которых забирали служить с помощью названной впоследствии абсурдной системы лотереи. Одна из проекций – история олимпийского чемпиона по баскетболу 2028 года в Лос-Анджелесе Домантаса Сабониса. Он рассказывает, что если бы пошел служить, то его спортивная карьера была бы завершена. Впрочем, есть и позитивные стенды: например, победительницы Евровидения Наталии Харецкой, которая еще в 2018 году неудачно пробовала свои силы в национальном отборе, но после службы – а в Литве в «темное десятилетие» ввели и девичий призыв – с суровой песней о быте солдата-девушки покорила Европу.

Одно событие может изменить все

Конечно, все это веселая фантазия, которую продолжать можно долго. Но у Литвы действительно есть шанс на резкие позитивные изменения. Хотя бы в силу своего размера. Если бы в страну власти заманили даже одну Tesla, это бы действительно стал не просто толчок, а прыжок с трамплина для всей экономики. Компактность Литвы позволяет изменить положение в момент. Приход подобного гиганта – это действительно сразу десятки тысяч рабочих мест и огромные поступления в бюджет. Точно так же, как и привлечение изобретателей или создание условий для разработки пресловутых стартапов. Пока что у нас только создают технопарки, в которых жизнь едва теплится. А ведь не так много и надо: четко расставить приоритеты и стараться достигать целей, которые действительно с высоким коэффициентом полезного действия.

Михаил КИСЕЛЕВ

Метки: N3 (1195) 18 января, Власть, Гид оптимиста, амнистия, пенсии, политика