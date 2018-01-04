Американское агентство Bloomberg ежегодно выпускает некий календарь пессимиста, в котором на год, или даже на десятилетие вперед, предсказывает самые невероятные события в мире. Причем – в негативном ключе. Все самое плохое, что может случиться. В последнем – и война с Северной Кореей, и избрание Трампа на второй срок, и замена криптовалютой всей банковской системы, и даже смерть традиционных социальных сетей, которые не выдержали «фейковых» новостей. Такой гид основан не просто на фантазиях, а на реальных перспективах, которые уже сейчас есть в зачатке, но могут и не развиться. Мы подумали, что мы не хуже, и решили сделать собственный календарь пессимиста, но только про Литву.

Уход США

США уходят из Европы и Ближнего Востока. Президент Дональд Трамп выполняет свое обещание сконцентрироваться только на проблемах своей страны, а его решение только подкрепляется голосованием в ООН о переносе посольства США в Израиле в Иерусалим, что не поддержало большинство стран, осудила в том числе и Литва.

«Мне нравится высказывание Никки (постпред США в ООН Ники Хейли. – Прим. ред.) в ООН, – говорил Трамп в декабре 2017-го, накануне голосования в ООН, – адресованное всем тем странам, которые берут у нас деньги, а затем голосуют против нас в Совете Безопасности или потенциально – в Ассамблее». «Они принимают сотни миллионов и даже миллиарды долларов, и затем голосуют против нас, – добавил Трамп, – Что ж, мы наблюдаем за этим голосованием. Пусть голосуют против нас, мы от этого только хорошо сэкономим. Нам все равно».

Ранней весной 2018 года Трамп объявляет, что оставляет американский батальон в Польше, которая воздержалась во время голосования, отправляет небольшую бригаду спецсил в Латвию, которая также не осуждала США, а все остальные войска в Европе сворачивает и возвращает домой. Он выступает с короткой речью, в которой заявляет, что больше не намерен помогать «нахлебникам» по НАТО, которые так и не достигли своего обязательства выделять 2% от ВВП на оборону, а даже те, кто достиг, сделали это только к 2018 году из-за опасений потерять благосклонность США. «Это пыль в глаза, они жили за счет нас все это время, пусть сейчас сами поживут», – гневно сказал в своем мартовском обращении Трамп. Евросоюз принимает решение укреплять свои южные границы из-за нового кризиса и очередной войны, на этот раз уже в Ливии и Египте. Кроме того, к этому моменту уже открыто против Брюсселя начинает играть Турция, которая откажется от содержания буферных лагерей беженцев даже за деньги ЕС. С трех сторон в Европу хлынули беженцы. Брюссель срочно группирует все свои силы на южной границе. От батальонов передового реагирования в странах Балтии решено отказаться, перестает действовать даже воздушная база в Шяуляй и эстонском Эмари. К этому моменту в Литву уже поставлены все немецкие броневики Boxer и норвежские системы ПРО средней дальности NASAMS. Однако Литва остается только с этим вооружением. Из-за ссоры ЕС с США страны Европы даже не собираются повышать расходы на вооружение, залатывая «дыры» в социальной сфере деньгами, которые ранее предназначались на ракеты. Под нажимом общих настроений этого же требуют в Литве. Кроме того, резко сокращается поток добровольцев в армию. Уклонистов ищет по домам военная полиция, обязательный призыв распространен и на девушек, а возраст призывника увеличен до 30 лет.

Резкий уход США из Европы обрушает курс доллара и евро, стремительно начинает расти цена на нефть.

Энергетический кризис

В Евросоюзе усиливаются голоса сторонников автономии. О развале ЕС громко никто не говорит, но страны настойчиво требуют больших прав. Польша, которую в конце 2017 года показательно наказали за своенравность, становится одним из центральных европейских игроков. При поддержке США Варшава жестко оппонирует Берлину, а в отношении Литвы ведет высокомерную политику.

Все это вместе влияет на изменение геополитической ситуации в Литве. Срываются переговоры о присоединении стран Балтии к электроэнергетическим сетям Европы. Из-за раздоров в ЕС прекращается финансирование демонтажа Игналинской АЭС. Литва некоторое время пытается шантажировать Брюссель потенциальной угрозой всему региону, однако после тщетных попыток идет на сделку с Киевом. К этому моменту на Украине образовался комендантский режим, названный в 2020 году (после смены трех президентов, два из которых лишились должности из-за импичмента) «Переходным комитетом спасения». Вильнюс и Киев договариваются о возобновлении работы второго блока Игналинской АЭС. Недостающие элементы везут с Украины. Объявляется о не имеющем аналога проекте – сделать из нескольких АЭС – новую игналинскую, но работающую. Литовские специалисты утверждают, что при частичном демонтаже первого блока получили уникальный опыт,

поэтому что разобрать удалось, то удастся и собрать. Только после этого, к 2025 году, Берлин (к этому моменту центр силы ЕС переходит из Брюсселя в столицу Германии) начинает переговоры с Вильнюсом о продолжении частичного финансирования дальнейшего демонтажа ИАЭС. Сроки работ сдвинуты до 2056 года. Берлин также обещает повлиять на Москву, которая продает Литве электроэнергию по двойной цене – она идет с построенной россиянами Скандинавской АЭС (Литва к этому моменту уже разорвет физические соединения с бывшей единой системой БРЭЛЛ, в которой она жила вплоть до конца 2019 года). Электричество формально шведское, но реально контролируется Москвой.

В Литву приходят социалисты

В самой Литве с 2018 по 2026 год царит не прекращающийся политический кризис. В 2018 году суматоха в парламенте: лидера аграриев Рамунаса Карбаускиса обвиняют в неуплате миллионных налогов из-за махинаций при покупке его компаниями удобрений в России. Из- под крыла крестьян и зеленых уходит премьер Сквярнялис, который создает собственную партию. К ней присоединяется большинство аграриев, которые уходят в коалиционный союз с консерваторами. Все это вместе уже к 2019 году приводит к полному разочарованию избирателей. При низкой явке президентом становится Сквярнялис, который с небольшим отрывом побеждает мэра Каунаса Матийошайтиса. Последний к тому времени основал союз с «подстреленным» Карбаускисом.

Однако к парламентским выборам 2020 года все партии подходят с минимальными рейтингами, а пройдя в парламент, никто ни с кем договориться не может, и впервые Сейм работает без правящего большинства. Все находятся в оппозиции ко всем. К этому времени свою партию за год до парламентских выборов создает экс-президент Даля Грибаускайте. Находясь в меньшинстве, она получает «добро» от Сквярнялиса, формирует правительство, работает в меньшинстве, но эта хрупкая стабильность продолжается недолго. Уже в 2021 году в Литве впервые в истории распускают парламент и проводят внеочередные выборы. В

В Европе к этому моменту правят бал социалисты. Литва поддается общей моде, и во время внеочередных выборов также побеждают социалисты. Они правят вплоть до 2026 года, а потом проходят и в следующий состав парламента, окончательно став одной из традиционных партий. К этому моменту из тех политических сил, которые были традиционными в 2017 году, остаются только консерваторы. В какой-то момент популярность вновь была у Виктора Успасских, который вернулся в большую политику, но совсем скоро он потонул в новых скандалах и решил окончательно эмигрировать, создав в растущем и набирающем мощь Сингапуре собственную фирму.

С приходом к власти социалистов страну потрясает череда громких уголовных дел в отношении бывших руководителей государства. Референдум о входе в Евросоюз называют «аферой» и «нелегитимным». Якобы народ «скупили за пиво и порошок за один цент», а главным ущербом называют СПГ-терминал в Клайпеде. В итоге под нажимом мировой общественности преследование разваливается, но часть ответственных за принятие тех или иных решений в 2004-2017 годах эмигрирует за рубеж, откуда дает разоблачительные интервью называющим себя независимыми СМИ, которые также уехали из Литвы.

Социальные войны

В 2018 году в Литву начинает движение по-настоящему мощный поток эмигрантов из славянских восточных стран. В первую очередь, с Украины. С ростом гастарбайтеров растет недовольство местного населения. Доходит и до открытых стычек. Новые рабочие руки разогревают экономику, однако в конце 2018 года начинается мощный экономический кризис, который спровоцировал коллапс в Швеции. Там к этому времени лопнул пузырь на рынке недвижимого имущества, а шведские банки, которые контролируют весь банковский сектор в Литве, принялись спасать экономику собственной страны, выводя капитал от своих «дочек» за границей. То есть и из Литвы.

Литовский государственный аппарат все больше переориентируется на поиски нелегальных доходов населения. Самым репрессивным органом становится налоговая инспекция, которая штрафует без всяких разбирательств за любую провинность, при этом крупные компании по-прежнему остаются неприкасаемыми. Напряжение в обществе, когда с обычных граждан, говоря простым языком, «сдирают три шкуры», а олигархов не трогают, и приводит к росту популярности социалистических идей.

Ситуацию осложняет фактический запрет на наличные средства. Стремясь держать под контролем каждую покупку жителей, государство с банками еще больше ограничивают обналичивание денег, число банкоматов сокращается в десять раз, а за съем наличных денег взимаются солидные проценты. Все это вместе стимулирует как теневую экономику, так и расплату натурой. В Интернете растет количество порталов, где можно поменять приготовленный дома самогон на 10 кг катошки, и наоборот. Самой высокооплачиваемой работой становится работа в полиции, которая превращается в главную основу сохранения спокойствия в государстве и жестко подавляет общественное недовольство.

***

Конечно, все это – лишь фантазия, которую можно продолжать и продолжать. Хотя все взято из нашей сегодняшней жизни. Плохо и сразу, да и по всем направлениям одновременно, не бывает никогда. Как и хорошего. О хорошем мы помечтаем в следующем номере «Литовского курьера». Ну а сами желаем, чтобы из всего вышеперечисленного ничего не случилось. Или случилось в меньших масштабах!

Михаил КИСЕЛЕВ

Метки: N1 (1193) 4 января, календарь пессимист, Энергетический кризис