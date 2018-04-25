ГИК Литвы подтвердила результаты выборов еще почти в 30-и самоуправлениях

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Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы в пятницу подтвердила окончательные результаты муниципальных выборов еще почти в 30-ти самоуправлениях.

На заседании ГИК приняты решения об окончательных результатах выборов в самоуправлениях, в которых не поступало жалоб или они рассмотрены, нет проблемных вопросов.

Среди подтвержденных в пятницу результатов — города Клайпеда и Панявежис, Тяльшяйский, Утянский, Панявежский, Кедайнский районы, в общей сложности — 28 самоуправлений.

После перерыва ГИК планирует вернуться к утверждению результатов выборов в нескольких самоуправлениях, в которых были зафиксированы нарушения выборов, а завершить утверждение всех результатов планируется в воскресенье.

Ранее были подтверждены результаты выборов в 18-ти самоуправлениях, где мэры были избраны в первом туре.

ГИК после первого тура подтвердила результаты выборов в самоуправлении Швянчёнского района, однако это решение отменил Главный административный суд Литвы.

Суд предписал ГИК сначала рассмотреть жалобу «аграриев», которые просят отменить здесь результаты выборов. Решение о результатах выборов в Швянчёнском районе ГИК планирует принять в воскресенье.

В Швянчёнском районе уже в первом туре выборов избран мэром представитель Литовского союза свободы (либералов) Римантас Клипчюс.

Литовский союз крестьян и зеленых просит отменить результаты выборов в этом самоуправлении, аргументируя тем, что бесплатная раздача местной газеты, напечатанной увеличенным тиражом, грубо нарушила закон.

BNS